Oma bevalt van eigen kleinzoon: “Dit is het ultieme nieuwjaarsgeschenk”

Nadat Kayla Jones twaalf jaar geleden een operatie onderging, kon ze geen kinderen meer krijgen. Toch wilde ze graag kinderen met haar man. Samen kozen ze ervoor om haar schoonmoeder als draagmoeder te vragen. Op 1 januari werden ze trotse ouders en grootouders van Kros Allen Jones.

Kros is dan misschien niet de eerste baby van 2018 in het Amerikaanse Texas, toch was zijn geboorte iets speciaals. Nadat oma Patty door in-vitrofertilisatie zwanger werd, zette ze maandag een prachtige baby op de wereld. “Het was de ultieme nieuwjaarsviering voor ons allemaal”, klinkt het. De kleine jongen woog 3,6 kilogram en is gezond en wel.