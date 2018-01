Goed nieuws: Kevin De Bruyne mogelijk vanavond weer op het veld bij Manchester City

Minder dan 55 uur nadat hij brutaal van het veld werd getrapt door Crystal Palace-speler Jason Puncheon keert Kevin De Bruyne vanavond mogelijk terug in de wedstrijdkern bij Manchester City.

De Bruyne’s enkelblessure lijkt mee te vallen en City-coach Pep Guardiola wil de mogelijkheid open laten de Belg tegen Watford te laten spelen, mogelijk zelfs vanaf de start. Daarna volgen twee bekerwedstrijden waarin “KDB” rust kan krijgen.

“Kevin heeft een zware bloeduitstorting, maar niks ernstigs. Kevin heeft me zelf verteld dat hij speelklaar raakt. De trainer zal nu beslissen of Kevin vanavond speelt of rustig krijgt”, aldus zijn manager Patrick De Koster bij Sporza.

Zeker is de basisplaats nog niet, pas om 20 uur vanavond valt de beslissing. De aftrap van de wedstrijd is om 21 uur.

