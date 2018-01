Dit koppel mag niet trouwen omdat er een leeftijdsverschil is van 42 jaar

Déborah en Jean-Claude werden twee jaar geleden verliefd op elkaar. Ze kregen een relatie en wilden nu in het huwelijksbootje stappen. Maar dat liet hun gemeente niet toe. De reden? Het leeftijdverschil tussen de tortelduifjes is opvallend groot.

De relatie van het Franse stel Déborah Thomman en haar vriend Jean-Claude Beltram is opmerkelijk te noemen. Déborah is 38 jaar, terwijl Jean-Claude bij zijn vorige verjaardig 80 kaarsjes mocht uitblazen. Het grote leeftijdverschil maakte de liefde er echter niet minder op, zeggen ze zelf.

Op 20 november gingen zij daarom naar het gemeentehuis in Cagnes-sur-Mer. Het stel was twee jaar samen en vond het tijd om een nieuwe stap te zetten en te trouwen. Een week later kregen ze echter een onverwacht verzoek van de gemeente: Déborah en Jean-Claude werden verzocht om eens over hun relatie te komen praten.

Ils s'aiment malgré 42 ans de différence d'âge, la mairie doute de leur sincérité et refuse de les marier https://t.co/bdmAxI11bC pic.twitter.com/cS9pLMqg1o — Nice-Matin (@Nice_Matin) 29 december 2017

De twee geliefden gingen opnieuw naar het gemeentehuis waar ze los van elkaar stevig aan de tand werden gevoeld over de aard en de geschiedenis van hun relatie, omdat de gemeente zo zijn twijfels had over de oprechtheid van de liefde. Uiteindelijk weigerde de gemeente het huwelijk te voltrekken, omdat het eerst een verder onderzoek wilde instellen naar de relatie.

Pooier

“Een terugkeer naar de tijd van de inquisitie”, aldus een kwade Jean-Claude. “Ik ben geen pooier die misbruik maakt van haar liefde en schoonheid. We voelen ons als criminelen. Het is toch zeker geen misdaad van elkaar te houden, ook al is er een groot leeftijdverschil?”

De gemeente rechtvaardigt zijn keuze door op een opvallend detail in de relatie te wijzen. Déborah was namelijk werkzaam als verpleegster van de moeder van Jean-Claude, die bij de man woonde. Toen de vrouw overleed, wilde het koppel plots snel trouwen.

Een rechter stelde de gemeente in het gelijk.