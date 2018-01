OVERZICHT. Deze gebeurtenissen zullen het nieuws domineren in 2018

We zijn alweer vertrokken voor een nieuwe omwenteling rond de zon. 2017 zal al snel vergeten zijn, want 2018 kondigt zich erg druk aan op alle mogelijke vlakken. Wij plaatsen alvast enkele gebeurtenissen in het vooruitzicht die het wereldnieuws zullen domineren het komende jaar.

POLITIEK

14 oktober: blijft De Wever Antwerps burgemeester?

Het wordt een hete politieke herfst. In een aantal centrumsteden beloven de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober razend spannend te worden. Alle ogen zullen gericht zijn op Antwerpen, waar Bart De Wever (N-VA) het moet opnemen tegen de kartellijst Samn (Groen-SP.A) en inwijkeling Kris Peeters (CD&V). Ook in Gent staat nog niets vast, behalve dat zittend burgemeester Daniël Terrmont (SP.A) en zijn gedoodverfde opvolger Tom Balthazar niet zullen deelnemen. En wat doet N-VA-kopstuk Siegfried Bracke helemaal onderaan de lijst? In Brussel is het afwachten of de Samusocial-affaire de PS-SP.A zal nekken.

6 november: slaagt Trump voor eerste grote test?

Foto: AFP

Op 6 november worden in de VS de mid-terms gehouden. Dan worden 435 leden van het lagerhuis en een derde van alle senatoren verkozen. Deze verkiezingen worden gezien als een belangrijke test voor Donald Trump. Winst voor de Republikeinse kandidaten betekent een appreciatie voor het beleid van de huidige president, verlies zou een zware klap zijn.

18 maart: met hoeveel voorsprong wint Poetin?

Foto: REUTERS

In Rusland zijn de presidentsverkiezingen niet echt spannend te noemen. Want het is toch altijd Vladimir Poetin die wint. Dat zal op 18 maart niet anders zijn. Vorige maand kondigde Poetin aan dat hij weer deelneemt. Volgens de peilingen zal hij op zijn 65ste de verkiezingen met het grootste gemak winnen. Zijn populariteit ligt rond de 80 procent. Als hij wint, zal hij al voor het derde decennium aan de macht zijn, als premier of als president. Poeting blijft dan tot 2024 president.

4 maart: het laatste trucje van Berlusconi?

Foto: REUTERS

In 2017 kozen Frankrijk, Duitsland en Nederland een nieuw parlement, zonder de gevreesde doorbraak van extreem-rechtse partijen. Dit jaar is Italië aan de beurt. De vraag is: doet Silvio het of doet Silvio het niet? Dan hebben we het natuurlijk over Silvio Berlusconi. Hij heeft al aangegeven dat hij na zijn schandalen lang genoeg op het strafbankje zat. Op zijn 81ste is hij klaar voor een comeback. Forza Italia, zijn partij, en de xenofobe en anti-Europese Lega Nord gaan mogelijk een rechts alliantie vormen waar de andere partijen rekening mee moeten houden. Zeker als ook de kleine rechts-orthodoxe partij Fratelli d’Italia hen vervoegt.

11 november: 100 jaar geleden eindigde WO I

Foto: Flanders Fields

Op 11 november 2018 zal het exact 100 jaar geleden zijn dat er officieel een einde kwam aan de Eerste Wereldoorlog. In het Franse stadje Compiègne werd die dag de wapenstilstand gesloten. De geallieerden hadden de Duitse bezetter verslagen. Onder andere in Ieper zal een grote tentoonstelling gehouden worden.

Het is dit jaar ook 50 jaar geleden dat de Parijse studenten de lont staken aan de revolutie die bekend zou blijven als Mei ‘68, of de strijd van de jeugd en de werkman tegen de macht. En ook 50 jaar geleden, op 4 april 1968, werd in Memphis de mensenrechtenactivist Martin Luther King doodgeschoten.

SPORT

14 juni tot 15 juli: wat doen Rode Duivels op WK voetbal?

Foto: GMAX AGENCY

Worden we wereldkampioen? Of liggen we er na de eerste ronde al uit? Het is uitkijken naar de prestaties van de Rode Duivels op het WK voetbal deze zomer in Rusland. Op 18 juni beginnen we eraan tegen Panama. Vijf dagen later is Tunesië aan de beurt en op 28 juni sluiten we de eerste ronde af tegen Engeland. De eerste ronde overleven zou een koud kunstje moeten zijn, maar in voetbal kan alles. Veel zal afhangen of onze sterkhouders gevrijwaard blijven van zware blessures of andere vormdipjes.

9 tot 25 februari: pakken we medaille op Olympische Winterspelen?

Foto: AP

In februari wordt iedereen weer even kenner en verdiepen we ons in sporten die we vier jaar links hebben laten liggen. Of hebt u het curling en het rodelen op de voet gevolgd? Dit jaar is het Zuid-Koreaanse Pyeongchang gaststad. België hoopt er met de grootste naoorlogse delegatie aanwezig te zijn. Het BOIC verwacht tussen 15 en 22 atleten te kunnen afvaardigen, vertegenwoordigd in negen sporten. In 2014 kwam Bart Swings in Sotsji met een vierde plaats op de 5.000 meter het dichtst bij eremetaal. De Leuvenaar is opnieuw Belgiës belangrijkste medaillehoop, samen met Seppe Smits. De snowboarder start als wereldkampioen aan de slopestylecompetitie.

JUSTITIE

Welke straffen krijgen de verdachten in Kasteelmoord?

Foto: BELGA

Op 31 januari is het zes jaar geleden dat de Belgische projectontwikkelaar Stijn Saelens werd vermoord in zijn kasteel in Wingene. Schoonvader André Gyselbrecht, schoonbroer Peter Gyselbrecht en familievriend Pierre Serry werden opgepakt. Peter Gyselbrecht is ondertussen vrijgekomen. Ondertussen heeft André Gyselbrecht bekend dat hij aan Pierre Serry de opdracht gaf Stijn Saelens te vermoorden. De dokter vermoedde dat zijn schoonzoon incest pleegde. Dit jaar volgt allicht de uitspraak van het correctionele proces.

5 februari: ongeziene veiligheidsmaatregelen rond proces Salah Abdeslam

Foto: Nieuwsblad

Op 5 februari start in Brussel het proces tegen Salah Abdeslam. Het proces zou vorige maand doorgaan maar, advocaat Sven Mary kreeg meteen uitstel om zich in het dossier in te werken. Het proces gaat over de gebeurtenissen op 15 maart 2016. Toen wilden leden van het Frans-Belgische team dat de aanslagen in Parijs onderzocht, een huiszoeking uitvoeren in de Driesstraat in Brussel. De zes agenten werden onmiddellijk onder vuur genomen. Drie van hen raakten daarbij gewond.

Bij de schietpartij kwam de Algerijnse terreurverdachte Mohamed Belkaid om het leven (36). Belkaid, ook gekend onder de schuilnaam Samir Bouzid, werd ervan verdacht een coördinerende en voorbereidende rol te hebben gespeeld bij de aanslagen in Parijs van 13 november 2015. Twee andere aanwezigen in het appartement ontsnapten. Onder hen ook Salah Abdeslam, de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs.

SOCIETY

19 mei: sprookjeshuwelijk van prins Harry en Meghan Markle

Foto: AFP

Op 19 mei zullen de Britse prins Harry en zijn verloofde Amerikaanse Meghan Markle in het huwelijksbootje stappen. De twee trouwen in St George’s Chapel, de kapel van Windsor Castle nabij Londen waar ook Harry’s vader prins Charles trouwde met Camilla. Meghan Markle, die protestantse is, zal voor de plechtigheid ook gedoopt worden. De koninklijke familie zal instaan voor het feest, de dienst, de muziek, de bloemen en de receptie. De datum is niet toevallig in mei, want in april verwachten Harry’s broer William en zijn vrouw Kate Middleton hun derde kindje.

WETENSCHAP

Ruimtevaart wordt in 2018 toegankelijk voor de burger. Tesla-baas Elon Musk laat dit jaar twee privépersonen rond de maan draaien, een week lang. De start-up ‘Moon Express’ uit het Amerikaanse Silicon Valley wil dit jaart nog een ruimtetuig op de maan laten landen. In de medische wetenschap wordt vanaf dit jaar geëxperimenteert met een koele kap, die wordt opgezet tijdens een chemobehandeling. Daardoor daalt de kans op haarverlies.

ENTERTAINMENT

7 oktober: kan 40-45 het succes van 14-18 herhalen?

Na het overdonderend succes van de spektakelmusical ‘14-18’, die liefst 350.000 toeschouwers naar de Mechelse Nekkerhal lokte, pakt Studio 100 dit najaar uit met de opvolger: ‘40-45’. Met Jonas Van Geel en Jelle Cleymans, op muziek van onder andere Will Tura. Het verhaal gaat over de broers Staf en Louis Segers die opgeroepen worden om te vechten in de Tweede Wereldoorlog.

Boeken, films en series

Matteo Simoni in ‘Patser’. Foto: Walter Saenen - WAS

Maar ook in uw zetel valt er veel te beleven. Door te lezen , bijvoorbeeld. Hebben voor dit jaar nieuw werk aangekondigd: Kristien Hemmerechts (‘Wolf’), Hugo Claus (jawel) en het Britse thrillerduo Nicci French brengt het laatste deel uit van de achtdelige reeks rond Frieda Klein. Maar ook in de bioscoopzetel wordt het fijn toeven. Er is onder andere ‘Patser’, de Adil El Arbi-film met Matteo Simoni en ‘Niet Schieten’, de Bende van Nijvel-film van Stijn Coninx. Internationaal wordt er met veel verwachting uitgekeken naar de Jurassic Park-opvolger Fallen Kingdom. De Netflix-abonnees reserven al maar betere enkele dagen/nachten voor het tweede seizoen van Mindhunter, het derde seizoen Better call Saul en het tweede seizoen van Ozark. Op Vier gaan we met z’n allen weer op zoek naar De Mol. En als guilty pleasure is er natuurlijk het nieuwe seizoen van Temptation Island op Vijf.