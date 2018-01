GERUCHTEN. Topclub aast op Dembélé, streep door toptransfers Nainggolan, Courtois én Hazard

Het is januari en dus is de wintertransfermarkt een maandje open. Tijd voor heel wat clubs om recht te trekken wat er tot nu toe fout liep met één of meerdere transfers. Een overzicht van de opvallendste geruchten!

Italiaans gewoel

Het belangrijkste gerucht van de dag is er eentje over Mousa Dembélé. De Rode Duivel zou volgens Corriere dello Sport naar AC Milan kunnen. Mede door een voetblessure kwam de middenvelder dit seizoen nog maar twintig in actie, waarvan een minderheid als basisspeler. Milan-coach Gennaro Gattuso zou Dembélé graag in huis halen om hem minuten te laten delen met de jonge Franck Kessié. De Rossoneri kunnen alle ervaring gebruiken en staan pas elfde in de Serie A.

Bij Juventus en Napoli gaat het dit seizoen een stuk beter, maar dat wil niet zeggen dat beide clubs stilzitten tijdens de winter. De Oude Dame wil volgens Corriere dello Sport Emre Can nu al weghalen bij Liverpool, ook al zouden ze de Duitser in de zomer gratis in huis kunnen halen. BILD meldt dan weer dat Juve de talentvolle Marko Pjaca op huurbasis naar Schalke 04 zal sturen. Napoli hoopt intussen op akkoord met Bologna voor aanvaller Simone Verdi. De Partenopei hebben volgens Il Mattino ook interesse in Ajax-speler Amin Younes, voor wie ze echter maar 1 miljoen euro willen betalen.

Verliest Juventus na Leonardo Bonucci nog een topverdediger? Volgens Sky Italia hoopt Chelsea de 33-jarige Giorgio Chiellini te overtuigen om de oversteek naar Engeland te maken. De Italiaan heeft zijn contract in Turijn nog altijd niet verlengd, ook al loopt dat volgende zomer af. Ook Napoli kan een basisspeler verliezen met Faouzi Ghoulam. Portugese kranten melden dat de club van Dries Mertens dichtbij de transfer van Benfica-speler Alejandro Grimaldo staat voor de prijs van 30 miljoen. Daardoor zou Ghoulam voor 59,5 miljoen naar Manchester United kunnen vertrekken.

Streep door transfer Nainggolan?

Over Chelsea gesproken… De Blues zijn al jaren geïnteresseerd in Radja Nainggolan, maar die tekende onlangs een nieuw contract bij AS Roma. Chelsea lijkt nu echter een alternatief gevonden te hebben. De geruchten gaan dat Leon Goretzka Schalke 04 gaat verlaten voor Bayern München en dus lijkt Arturo Vidal op overschot bij Der Rekordmeister. Vidal is hetzelfde type als Nainggolan en werd ook al meermaals gelinkt aan Chelsea, nu dus opnieuw door BILD.

Al bestaat er ook twijfel over het nieuws dat Goretzka, wiens contract na dit seizoen afloopt, voor Bayern zou gekozen hebben. “Leon heeft ons nog niet verteld dat hij heeft besloten om ons te verlaten”, vertelde Schalke’s sportief directeur Christian Heidel aan Sport1. “Ik vertrouw Leon en zijn zaakwaarnemer, met wie ik zondag nog contact heb gehad. Ik ben een persoon die zeer nauwgezet is in dergelijke beslissingen. Ik neem alle scenario’s door. Dus ik heb tijd nodig. Er is geen deadline, maar ik denk dat we ons in de laatste fase bevinden. De definitieve beslissing zal in januari worden genomen.”

Foto: REUTERS

Geen Real voor Hazard en Courtois

Dat Thibaut Courtois gaat bijtekenen bij Chelsea is nog altijd niet zeker. Een verhuis naar Spanje lijkt in de sterren geschreven, maar dat zal dan mogelijk niet naar Real Madrid zijn. Marca meldt namelijk dat Los Blancos de afkoopclausule van Bilbao-doelman Kepa Arrizabalaga gaan activeren. Die zou 20 miljoen bedragen. De 23-jarige Bask moet in Madrid de nieuwe nummer één worden.

Ook Eden Hazard heeft nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuw contract bij Chelsea. Deze week vielen er echter tegenstrijdige geruchten op te vangen over zijn toekomst. The Sun meldt dat Real Madrid 135 miljoen wil bieden voor de Rode Duivel, maar Marca beweert dat Real niet langer geïnteresseerd is in hem. Zinedine Zidane zou Marco Asensio zijn kans willen geven. De steun van de raad van bestuur zou hij hebben want volgens de krant zou een lid ervan het volgende gezegd hebben: “Waarom zouden we die Belg halen als we Asensio hebben?”

Foto: AFP

Ondertussen in Manchester...

Manchester United hoopt zich deze winter ook te roeren op de transfermarkt. The Daily Express meldt dinsdag dat de Red Devils grootse plannen hebben door Toni Kroos weg te gaan halen bij Real. De Koninklijke zou alles op alles willen zetten voor Neymar en dus kunnen ze het geld goed gebruiken. Al kan Kroos ook rekenen op interesse van Manchester City en… PSG.

Die twee laatste clubs zijn ook geïnteresseerd in Alexis Sanchez, maar volgens Arsenal-coach Arsène Wenger heeft nog niemand zich gemeld voor de Chileen die einde contract is. “Er is nog geen contact geweest voor Alexis Sanchez, Mesut Özil of Jack Wilshere”, zei de Fransman op een persconferentie. “We zijn zo ook nog niet kwijt en als dat wel het geval is, dan zullen we reageren zoals steeds.” Wenger deed de geruchten over de mogelijke transfer van Chelsea-verdediger David Luiz af als nonsens.

Over een andere Braziliaan gesproken, Barcelona zal alles uit de kast moeten halen om Philippe Coutinho dan toch weg te kopen bij Liverpool. Volgens Onda Cena Radio willen de Reds minstens 180 miljoen voor de spelmaker, terwijl The Telegraph spreekt over een “astronomisch bedrag”. Mundo Deportivo meldt dan weer dat Barça 150 miljoen veil heeft voor de Braziliaan: 110 miljoen basis en 40 miljoen in bonussen.

Andere geruchten:

- Valencia is bezig aan een geweldig seizoen en Gonzalo Guedes is daar een reden voor. De Spaanse club zal echter 40 miljoen moeten betalen om de Portugees definitief over te nemen van PSG (AS)

- Atlético-aanvaller Luciano Vietto zou Valencia verkiezen boven Sporting Lissabon en zelfs al zijn persoonlijk akkoord gegeven hebben voor een transfer (Marca)

- Inter heeft zijn zinnen gezet op twee spelers deze winter: PSG-aanvaller Javier Pastore en Barcelona-winger Gerard Deulofeu (Corriere dello Sport/Tuttosport)

- Everton leek dicht te staan bij de transfer van Besiktas-aanvaller Cenk Tosun maar er zou nu een kink in de kabel zijn waardoor de overeenkomst mogelijk in het water valt (The Mirror)

- Lionel Messi zou doodgraag Dele Alli naar Barcelona halen, terwijl Andre Gomes naar Manchester United zou kunnen (Diario Gol)

- Voormalig toptalent Freddy Adu lijkt op weg naar de veertiende club uit zijn carrière. De Amerikaan, ooit de “Nieuwe Pelé” genoemd, kan naar de Zweedse derdeklasser Oskarshamns Allmänna Idrottsklubb (Aftonbladet)