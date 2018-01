YouTube-ster zwaar onder vuur omdat hij lijk toont in video: “Zelfmoord is geen grap!”

De Amerikaanse YouTube-ster Logan Paul ligt zwaar onder vuur, omdat hij in een video gefilmd in het Japanse Aokigahara-bos, bekend om zijn vele zelfmoorden, een lijk toont en daar grapjes over maakt.

Logan Paul Foto: EPA-EFE

De 22-jarige Paul, die 15 miljoen fans heeft op YouTube, bracht met vrienden een bezoek aan het Aokigahara-bos aan de voet van Mount Fuji, een plek bekend om zijn vele zelfmoorden. Daar wilden ze een filmpje maken over het volgens lokale legendes “vervloekte bos”, toen ze een lijk vonden.

Het lichaam van de niet geïdentificeerde man werd daarbij duidelijk in beeld gebracht, al werd het gezicht wel onherkenbaar gemaakt. Op de beelden is te horen hoe iemand uit het groepje zegt dat hij zich “niet goed voelt”, waarop een lachende Paul zegt: “Hoezo, heb je nog nooit naast een dode vent gestaan?”

De video werd zondagavond online gezet en werd vervolgens miljoenen keren bekeken, maar na de wereldwijde kritiek intussen alweer van het internet gehaald door Paul. Fans van de vlogger bewaarden de beelden echter, die op die manier nog steeds op YouTube te bekijken zijn.

Wereldwijde kritiek

Duizenden mensen lieten op sociale media hun afkeer blijken, en riepen YouTube op om actie te ondernemen. Zo schreef Kandee Johnson, een andere bekende vlogger: “Beste YouTube, na de video van Logan Paul waarin hij het dode lichaam toont van iemand die uit het leven is gestapt, dat gebruikt als titel, en harteloze grappen maakt naast het lichaam, moeten er leeftijdsbeperkingen komen voor de bijdrages van bepaalde mensen. Hoe kan het dat dit toegelaten is op YouTube? Zijn volgers zijn kinderen! Vreselijk.”

Ook enkele beroemdheden lieten van zich horen. Zo schreef acteur Aaron Paul (bekend van de reeks ‘Breaking Bad’) op Twitter: “Hoe durf je! Je maakt me misselijk. Ik kan niet geloven dat zoveel jonge mensen naar jou opkijken. Triest. Hopelijk worden ze wakker na deze video. Je bent puur uitschot. Amen en uit. Zelfmoord is geen grap. Rot in de hel.”

Dear @LoganPaul,



How dare you! You disgust me. I can't believe that so many young people look up to you. So sad. Hopefully this latest video woke them up. You are pure trash. Plain and simple. Suicide is not a joke. Go rot in hell.



Ap — Aaron Paul (@aaronpaul_8) 2 januari 2018

Ook excuses vallen niet in goede aarde

Paul haalde de beelden offline, en verontschuldigde zich op Twitter: “Waar moet ik beginnen… Laat me hiermee starten: het spijt me. Dit is nieuw voor mij. Ik heb nooit zoveel kritiek gekregen, omdat ik nooit een fout als deze heb gemaakt. Ik ben omringd door goede mensen, en geloof dat ik goede beslissingen maak, maar ik ben ook maar een mens. Ik kan me vergissen.” En even later: “Ik deed dit niet voor de clicks, dat lukt me zo ook wel. Ik deed het omdat ik dacht dat ik een positief effect kon veroorzaken op het internet, niet omdat ik een stortregen aan negativiteit zou veroorzaken. Dat was nooit de bedoeling. Ik wilde mensen bewust maken van het probleem en van zelfmoordpreventie.”

Halfslachtige excuses die niet bepaald bij iedereen in goede aarde vielen. Zo reageerde actrice Sophie Turner (bekend van ‘Game of Thrones’) hard: “Logan Paul, je bent een idioot. Je maakt mensen helemaal van niets bewust. Je lacht mensen uit. Ik kan niet geloven hoe arrogant je ‘verontschuldiging’ is. Je verdient je succes niet. Ik bid tot God dat je nooit moet ervaren wat die man meemaakte.”

@LoganPaul You’re an idiot. You’re not raising awareness. You’re mocking. I can’t believe how self-praising your “apology” is. You don’t deserve the success (views) you have. I pray to God you never have to experience anything like that man did. — Sophie Turner (@SophieT) 2 januari 2018

Zesde hoogste zelfmoordcijfer ter wereld

Borden in het Aokigahara-bos richten zich tot mensen die zelfmoord overwegen Foto: AP

Het Aokigahara-bos staat wereldwijd bekend als een plek waar veel mensen zich van het eigen leven beroven. Zo werden er in 2003 105 lichamen geborgen, al is de lokale politie gestopt met de publicatie van cijfers over het aantal zelfmoorden om de connotatie van de regio met zelfdodingen tegen te gaan. Op de wandelpaden in het bos zijn ook borden geplaatst met boodschappen aan wie zelfmoord overweegt, om aan hun familie te denken, of om contact op te nemen met een preventievereniging.

Japan staat bekend om zijn hoge zelfmoordcijfer, al is dat de laatste jaren in dalende lijn. Toch kent het land nog steeds het zesde hoogste zelfmoordcijfer ter wereld.

Zit je met vragen? De zelfmoordlijn kan je gratis bereiken op 1813 of via www.zelfmoord1813.be