Nederlandse rapper Boef noemt vrouwen die hem op Nieuwjaar een lift gaven “hoeren”

Nederland is geschokt. Rapper Boef, die ook in Vlaanderen hits scoort, noemde de vrouwen die hem op Nieuwjaardag een lift gaven “kechs” (hoeren). “Wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens?”

Boef is in Vlaanderen het meest bekend van zijn hit “Habiba”. Vorige lente geraakte hij ermee op de derde plaats in de Ultratop. Hij scoorde ook al met “Slapend Rijk” en “Tempo”. In “Habiba” zong hij “Ik ben gefocust op verdienen, dus word niet te verliefd”.

En of hij verdient. “Op mijn 24ste heb ik mijn eerste miljoen op de bank”, liet Boef vorige week nog weten.

Bekijk hier het filmpje waarop Boef vrouwen die hem een lift gaven “kechs” noemt.

Op zijn elpee “Slaaptekort” ligt Boef in het geld.

Rijk worden was altijd al zijn ambitie. Eerst met criminaliteit (kleine diefstallen) nu met muziek. “Dat schuift beter”, zei hij onlangs in een interview. “Ik verdien nu 80.000 euro per maand en dat is maar normaal ook.

De warmste week

In de week voor Kerstmis kwam Boef samen met collega-rapper Lil’ Klein naar de Warmste Week. Ze hadden 20.000 euro ingezameld voor het goede doel. Sympathiek. Maar de vraag is of die sympathie blijft na wat Boef nu deed.

Hoeren

Op 1 januari gaven drie vrouwen de rapper een lift toen hij in Eindhoven met een lekke band langs de weg stond. “Opgehaald door drie kechs”, schreef hij bij een filmpje op Snapchat, waarop te zien is dat hij met vijf anderen in een auto zit. Het woord “kech” is Marokkaans Arabisch en betekent “hoer” of “slet”’.

Meteen stak een storm van verontwaardigd protest op op sociale media. In plaats van excuses aan te bieden, gaat Boef keihard in de tegenaanval. In een nieuwe video legt hij uit waarom hij de vrouwen die hem uit de brand hielpen “hoeren” noemt.

„Even een opmerking voor al die “kechs’...”, zo begint hij. “Want ik heb een paar mensen boos gemaakt omdat ik kech zeg, maar wat doen jullie in een club met alcohol, met korte rokjes, om acht uur ’s ochtends, met jongens? Wat ben je aan het doen? Je bent gewoon een kech”, zegt Boef in de camera.

Braaf thuis zitten

Hij weigert dames die uitgaan en alcohol drinken “vrouwen” te noemen. Boef legt voor de duidelijkheid uit wat voor vrouwen wel onder die noemer vallen. “Als je thuis zit, de hele dag niks doet, studeren, niks doet en naar papa en mama luistert, dan noem ik je een vrouw. Maar ga niet als je een kech bent, boos worden als ik je een kech noem, want je bent een kech! Klaar. Snap je?”

Excuses

Het heeft even tijd en heel wat ophef gekost, maar vandaag plaatste hij dan toch een filmpje op Instagram waarin hij zijn excuses aanbiedt. Zijn eerste reactie noemt hij dom, en ingegeven door het feit dat hij zich aangevallen voelde. “Ik voelde me een gebeten hond. Maar nu ik alles terug zag, zag ik dat dat een domme reactie was en dan moet je man genoeg zijn om een excusesvideo te maken. En dat doe ik hierbij.”