Vaticaan lanceert app als hulp bij preken

Brussel - Met een handige app voor de smartphone biedt het Vaticaan voortaan homiletische inspiratie en probeert de leiding van de katholieke kerk zo het niveau van de preken een impuls geven.

Met de start van het nieuwe jaar heeft de Congregatie voor de Clerus, in samenwerking met de communicatiediensten van het Vaticaan, ook een nieuwe app voor smartphones gelanceerd die commentaar levert bij het evangelie van de volgende zondag. De app bezorgt voortaan telkens vanaf donderdag enkele suggesties en impulsen voor een passende homilie.

De zogeheten Clerus-app wil bijdragen tot een betere predicatie in de zondagsvieringen wereldwijd. De app met teksten en homiletische hulp richt zich net zo goed tot iedereen die zich wil verdiepen en mediteren over het woord van God in de zondagsliturgie.

Om de leesbaarheid te bevorderen, werkt de app met een vergroot lettertype. Bovendien heeft zij een leesfunctie en bestaat de mogelijkheid om notities toe te voegen. Teksten van de preekhulp zijn te downloaden of naar andere gebruikers door te sturen.

De app is voorlopig in de Google Play Store alleen in het Italiaans beschikbaar. Later volgt een app voor Apple en volgen versies in andere talen.