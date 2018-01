Polen zet gegevens van honderden pedofielen online. “Recht op kinderbescherming telt zwaarder dan recht op privacy van daders”

Het Poolse ministerie van Justitie heeft 800 zedendelinquenten met naam en toenaam op internet gezet. In het online register zijn namen, geboortedata, woonplaats, misdaden en zelfs foto’s van de veroordeelden te zien.

De meeste personen in de database hebben kinderen van onder de 15 jaar misbruikt of een “bijzonder wrede verkrachting” op hun kerfstok, meldt RTL Nieuws.

Het ministerie hoopt met het register gevallen misbruik te kunnen voorkomen, omdat de zedendelinquenten beter in de gaten kunnen worden gehouden. Over de (mogelijke) privacyschending van de daders is justitieminister Zbigniew Ziobro duidelijk. “Het recht op kinderbescherming telt zwaarder dan het recht op privacy van daders.”

Naast het openbare register is er ook een afgeschermde gedeelte. Daarin staan de namen van ruim 2.600 personen die veroordeeld zijn voor het bezit van kinderporno. Enkel bepaalde instellingen, zoals scholen, kunnen die gegevens inzien.

Scholen worden opgeroepen om personeel via dat register te screenen.