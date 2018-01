“Playboy zal stoppen”

Volgens de Wall Street Journal is het ver gedaan met het blootblad Playboy. Een paar maanden na de dood van oprichter Hugh Hefner overweegt de huidige uitgever ermee te stoppen.

Het gaat slecht met Playboy. Ooit werden er 7 miljoen exemplaren van verkocht, elk jaar. In 2017 was dat cijfer gezakt naar een bedroevende half miljoen. Daardoor leidt het blad zeven miljoen dollar verlies per jaar.

Vooral de komst van internet en de vloed aan naaktfoto’s die daar te vinden zijn, nekt “Playboy”. Het blad probeerde nog wel het geweer van schouder te veranderen. Zo besloot het een tijd geleden geen/minder blootfoto’s meer te geven. Maar op die beslissing zijn ze ondertussen teruggekeerd.

Hugh Hefner richtte het blad op in 1957. Hij zou met hoofdaandeelhouder Rivzio Traverse de afspraak hebben gehad dat het blad zou blijven bestaan tot zijn dood. Hefner overleed in september vorig jaar.