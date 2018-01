Deze traditionele rijsttaartjes eisen elk jaar weer levens, ondanks nadrukkelijke waarschuwingen van de overheid

Ze zien er onschuldig uit, maar elk jaar opnieuw overlijden er mensen bij het eten van de traditionele rijsttaartjes waar Japanners zo dol op zijn. De rijsttaartjes of mochi maken deel uit van hun nieuwjaarstraditie, maar zijn zo taai en kleverig dat er elk jaar opnieuw mensen stikken in hun mochi.

De schattige ronde bolletjes gestoomde en daarna geplette rijst zien er nauwelijks gevaarlijk uit, maar schijn bedriegt. Wat er overblijft na het stomen en daarna pletten van de rijst, is een heel taaie en kleverige massa die daarna in mochi-vorm gekneed wordt en gebakken of gekookt wordt.

Op oudejaarsavond luiden heel wat Japanse families het nieuwe jaar in met een in groentenbouillon opgewarmde mochi. Aangezien eentje al snel je handpalm bedekt, moeten ze uitvoerig gekauwd worden voor je er een hap van kan doorslikken. Zowel kinderen als ouderen, vrijwel iedereen voor wie kauwen een probleem is, moeten opletten.

Als je niet genoeg gekauwd hebt op je mochi, kan die blijven kleven in je keel, wat tot verstikking kan leiden.

Elk jaar waarschuwt de Japanse overheid dat zeker ouderen en kinderen hun mochi in heel kleine stukjes moeten eten. Toch sterven er elk jaar opnieuw mensen door het traditionele gerechtje. De waarschuwingen van de overheid lijken echter wel te werken, want hoewel er op 1 januari 2015 nog 9 doden genoteerd werden, waren het er dit jaar maar 2.