Gevechten om weidelanden eisen zeker 29 doden in jongste land ter wereld

In Zuid-Soedan hebben gevechten om weidelanden zeker 29 mensenlevens geëist. Nog eens 21 anderen raakten zwaargewond bij de vuurgevechten, tussen rivaliserende groepen van de nomadische Mundari.

Het geweld deed zich voor ruim 80 km ten noorden van hoofdstad Juba. “De situatie is gespannen, omdat beide groepen zwaarbewapend zijn met een moderne uitrusting”, aldus nog de ambtenaar.

Bovenop de zware burgeroorlog in het jongste land ter wereld krijgt de bevolking van Zuid-Soedan regelmatig te maken met conflicten over weidelanden en diefstallen van vee. En het is aan die zware burgeroorlog te wijten dat boeren sinds een aantal jaren beschikken over, onder meer, machinegeweren, waardoor conflicten sneller escaleren en veel dodelijker zijn dan voorheen.

Bij de burgeroorlog, die eind 2013 begon, zijn al tienduizenden doden gevallen. Ruim vier miljoen mensen zijn op de vlucht, zowel in eigen land als in de buurlanden.