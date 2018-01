Wat is er geworden van… de grootste top- en floptransfers in januari inclusief één Belg?

In januari krijgen voetbalclubs altijd de kans om met één of meerdere transfers recht te zetten wat er tot dan toe fout liep tijdens het seizoen. Soms schieten clubs raak, maar even vaak wordt een wintertransfer een flop. Hoog tijd om de vijf grootste toppers en flops ooit te bespreken.

FLOP

Julien Faubert

Hij zorgde op het einde van de wintermercato in 2009 voor een van de meest verrassende transfers in de voetbalgeschiedenis. Het grote Real Madrid huurde de toen 25-jarige Julien Faubert van West Ham voor 1,5 miljoen euro. De middenvelder werd zes maanden en amper twee wedstrijden later teruggestuurd richting Engeland. Sindsdien speelde hij nog wel voor Bordeaux, maar na passages bij het Schotse Kilmarnock en het Finse FC Inter zit Faubert sinds deze maand zonder club.

Klaas-Jan Huntelaar

Nog een floptransfer van Real Madrid, naast bijvoorbeeld ook Thomas Gravesen en Lucas Perez. Klaas-Jan Huntelaar scoorde aan de lopende band voor Ajax en trok in de winter van 27 miljoen euro naar de Koninklijke. Na een dispuut met toenmalige coach Juande Ramos werd de Nederlander zes maanden en slechts 20 wedstrijden later met 12 miljoen euro verlies verkocht aan Milan. Huntelaar maakte daarna nog wel het mooie weer bij Schalke en speelt nu opnieuw voor Ajax.

Savio Nsereko

In 2009 had West Ham grote dromen onder een nieuwe eigenaar en coach Gianfranco Zola. Om die ambities kracht bij te zetten, haalde de ambitieuze Italiaan de Duitse beloteninternational Savio Nsereko in januari weg bij Brescia voor bijna 9 miljoen euro. De aanvaller had zich tot speler van het EK U19 gekroond en stond te boek als een toptalent. Nsereko speelde echter amper elf wedstrijden voor de Hammers en werd diezelfde zomer verkocht aan Fiorentina. Sindsdien speelde hij onder andere in Bulgarije, Roemenië en Kazachstan, maar momenteel zit Nsereko zonder club. De Duitser zou ook zijn eigen ontvoering in scène gezet hebben toen hij in Thailand zat.

Andy Carroll. Foto: REUTERS

Andy Carroll

Liefst 41 miljoen euro legde Liverpool in de winter van 2011 bij Newcastle op tafel voor de diensten van de torenlange spits Andy Carroll. Slechts achttien maanden later werd de Engelsman verhuurd aan West Ham United en nog eens een jaar later definitief verkocht aan de Hammers voor een bedrag van 17,5 miljoen euro. Van een verlieslatende transfer gesproken. Carroll scoorde slechts elf keer in 58 optredens voor de Reds. Dit seizoen deed hij nog geen enkele keer de netten trillen voor West Ham.

Seydou Doumbia

Hij scoorde overal waar hij kwam en kroonde zich in zijn carrière al vijf keer tot topscorer: twee keer bij Young Boys Bern, twee keer bij CSKA Moskou en één keer bij FC Basel. Maar bij AS Roma liep het fout voor Seydou Doumbia. De Giallorossi dachten dat ze een nieuwe goalgetter in huis hadden gehaald toen ze in januari 2015 ruim 14 miljoen euro betaalden aan CSKA voor de Ivoriaan. Maar verder dan twee goals in veertien wedstrijden kwam Doumbia niet in Rome. Hij werd afgelopen zomer door de club definitief verkocht aan Sporting Lissabon… voor 3,5 miljoen euro.

Oneervolle vermeldingen: Antonio Cassano (van Roma naar Real), Kostas Mitroglou (van Olympiakos naar Fulham) en Xherdan Shaqiri (van Bayern naar Inter).

TOP

Luis Suarez. Foto: REUTERS

Luis Suarez

Bij FC Groningen en Ajax was hij een doelpuntenmachine en dus ondernam Liverpool in de winter van 2011 actie door Luis Suarez voor 26,5 miljoen euro weg te kopen. De Uruguayaan scoorde uiteindelijk 82 doelpunten in 133 wedstrijden voor de Reds, waaronder 31 keer in zijn laatste seizoen op Anfield. In 2014 ging het voor bijna 82 miljoen euro naar FC Barcelona, waar Suarez intussen alles won dat er te winnen viel en een dodelijk duo vormt met Lionel Messi.

Philippe Coutinho

Hij gaat mogelijk dezelfde weg afleggen als Luis Suarez maar er was een periode dat Philippe Coutinho niet bij Liverpool speelde en in de belangstelling stond van FC Barcelona. De Braziliaan werd in 2010 door Internazionale weggehaald uit zijn thuisland, maar de spelmaker kon nooit echt aarden bij de Nerazzurri. Na slechts vijf goals en vier assists in 47 optredens werd Coutinho in januari 2013 voor amper 13 miljoen euro verkocht aan Liverpool, waar hij nu aanzien wordt als een van de meest creatieve spelers ter wereld.

Ivan Rakitic

We blijven bij FC Barcelona. Ivan Rakitic is aan zijn derde seizoen bezig bij de Blaugrana, waarmee hij intussen heel wat grote prijzen won waaronder de Champions League. Barça plukte de Kroaat in 2014 voor 18 miljoen euro weg bij FC Sevilla, waarmee Rakitic de Europa League had gewonnen en zich opgewerkt had tot een van de meest begeerde middenvelders in Europa. Niet slecht voor een speler die in de winter van 2011 Schalke 04 voor slechts 2,5 miljoen euro verliet voor La Liga.

Kevin De Bruyne. Foto: REUTERS

Kevin De Bruyne

We zouden het bijna vergeten maar er bestaat een periode dat Kevin De Bruyne niet een van de beste voetballers op deze planeer was. De Rode Duivel werd in januari 2012 door Chelsea weggehaald bij Racing Genk, maar omwille van die wintertransfer staat hij niet in deze lijst. Twee jaar later verhuisde hij namelijk voor 22 miljoen euro van de Blues naar Wolfsburg. Achttien maanden later volgde zijn toptransfer voor 74 miljoen euro naar Manchester City. Een geweldige investering, zo blijkt.

Marcelo

Hij wordt op dit moment beschouwd als de beste linksback ter wereld en toch kostte hij Real Madrid slechts een peulenschil. Marcelo kwam in de winter van 2007 de Koninklijke versterken, toen die 6,5 miljoen euro betaalde aan Fluminense. Toen nog met een kale kop, nu met krullen. Marcelo won met Real alles dat er te winnen valt op clubniveau, waaronder drie keer de Champions League.

Eervolle vermeldingen: Tiago Silva (van Fluminense naar Milan), Nemanja Vidic (van Spartak Moskou naar Man United) en Riyad Mahrez (van Le Havre naar Leicester).