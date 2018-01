De jonge vrouw op deze foto is hét gezicht van de protesten in Iran

Een jonge vrouw is uitgegroeid tot het gezicht van de protesten in Iran. De vrouw deed haar nikab uit en zwaaide ermee in de lucht als was het een vlag. Een duidelijk statement in een land waar vrouwen al 40 jaar hun haar niet mogen tonen in het openbaar.

In Iran vinden sinds donderdag hevige straatprotesten plaats. Tienduizenden mensen betogen tegen het streng-islamitische regime van de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei. De acties draaiden eerst rond de hoge voedselprijzen en de lage koopkracht, maar intussen komen de Iraniërs ook betogen tegen tal van andere beslissing van de overheid waar ze zich niet langer in kunnen vinden.

Het gezicht van de protesten is een jonge vrouw die zich verzet tegen de strenge kledingvoorschriften in het land. Ze heeft haar nikab niet aan, maar heeft die op een stok gehangen en zwaait ermee als een vlag. Een duidelijke boodschap voor de gezagvoerders in het streng-islamitische land, waar vrouwen al 40 jaar hun haar niet meer mogen tonen in het openbaar.

De beelden van de vrouw worden massaal gedeeld op sociale media. Niet zonder resultaat trouwens, want de politie kondigde vorige week al aan dat vrouwen die de opgelegde dress code niet volgen niet langer gearresteerd zullen worden. Ze zullen wel een cursus moeten volgen rond de gevolgen van hun daden.