Louis Tobback: “Veel van wat Francken doet, zou ik ook doen. Maak van hem geen zondebok”

Louis Tobback heeft een “genuanceerde mening” over Theo Francken en diens beleid. Dat heeft de burgemeester van Leuven gezegd in een interview in Knack. “Veel van wat hij doet, zou ik ook doen.”

In het interview, naar aanleiding van Tobbacks laatste jaar als burgemeester van Leuven, laat de SP.A’er zich positief uit over Theo Francken. De N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie ligt onder vuur naar aanleiding van het terugsturen van Soedanese asielzoekers.

“Ik heb een genuanceerde mening over het optreden van Francken”, zegt Tobback. “Ik heb in het verleden al gezegd dat het beleid van Francken in het verlengde ligt van wat ik deed als minister van Buitenlandse Zaken. Ook ik vond dat de Belgische overheid niet de indruk mag geven dat ze de pedalen kwijt is. Dat was wél zo toen Melchior Wathelet senior (CDH) bevoegd was voor asiel. Vandaar dat ik zelfs vragende partij was om bevoegd te worden voor asiel: de politiek was beetje bij beetje haar legitimiteit aan het verliezen door het slecht beheerde asieldossier.”

“Veel van wat Theo Francken doet, zou ik ook doen”, vervolgt Tobback. “Maar hij geniet er te veel van. Vandaar dat hij een incident veroorzaakt door met veel wellust te zeggen: Ik ga het Maximiliaanpark opkuisen. Dat is niet goed. Asielzoekers terugsturen moet een corvee blijven. Je moet de asielproblematiek aanpakken, en je moet dat zelfs met overtuiging doen, maar je moet niet wellustig komen pochen: Ik heb weer zoveel criminelen op het vliegtuig gezet.”

Tart de verbeelding

Tobback heeft geen goed woord over voor de samenwerking tussen België en Soedan rond het terugsturen van mensen naar hun thuisland. “Die deal tart toch alle verbeelding? Het zou pas echt verbazen als er niemand wordt gefolterd in Khartoem. En dat de Duitse regering en de Franse ook een deal hebben, zal mij worst wezen. Nu wil de Belgische regering in Sudan laten onderzoeken wat er ginds precies is gebeurd met die vluchtelingen. Maar we hebben niet eens een ambassade in Khartoem...”

Maar, zo zegt Tobback, de deal is net zo goed de verantwoordelijkheid van de rest van de regering als van Francken. “De regering kan niet zeggen dat ze het niet wist. Francken kan met grote stelligheid zeggen dat de hele regering achter hem stond in zijn schandalige optie om Soedanezen uit te wijzen die vooraf door vertegenwoordigers van dat regime eigenhandig waren uitgekozen.”

“Als het slecht afloopt met een aantal van die teruggestuurde personen is dat de collectieve verantwoordelijkheid van de hele meerderheid. Dus van de hele regering, van alle ministers, en ook van alle parlementsleden van de meerderheid die gewoon hebben laten begaan. Allemaal hadden ze de kans om Francken tegen te houden. Ze hebben dat niet gedaan. Dan moeten ze deze crisis niet in zijn schoenen schuiven. Je moet van Theo Francken geen zondebok maken.”