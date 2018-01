Bondsparket vraagt één speeldag schorsing voor opstootje na rode kaart voor Standard-speler

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag één speeldag schorsing en een boete van 400 euro gevorderd tegen Standard-speler Uche Agbo, die zijn boekje te buiten ging nadat hij tegen KV Kortrijk werd uitgesloten.

In de met 2-1 verloren wedstrijd van de 21e speeldag op het veld van KV Kortrijk kreeg Agbo op slag van rust zijn tweede gele en dus rode kaart. De 22-jarige Nigeriaan maakte een wilde tackle op Stojanovic, die evenwel niet werd geraakt. Agbo was het niet eens die beslissing van scheidsrechter Nathan Verboomen, ging in discussie met de ref en weigerde van het veld te stappen. Toen hij dat dan uiteindelijk wel deed, ging hij in de clinch met het thuispubliek. Daarbij stak de Nigeriaan meermaals zijn middelvinger op. Verboomen nam het incident met Agbo op in zijn verslag, waardoor de middenvelder vervolgd kon worden.

Als Standard, dat in een persbericht het “racistisch xenofoob gedrag” van de Kortrijk-supporters al veroordeelde, akkoord gaat met de strafvordering, mist Agbo de verplaatsing naar Zulte Waregem (23/01). Als de Rouches weigeren, komt het dossier op 9 januari voor de Geschillencommissie. Voor de thuispartij tegen Eupen (20/01) is Agbo automatisch geschorst (twee keer geel).

In het Guldensporenstadion van KV Kortrijk was ook een Match Delegate aanwezig die de incidenten opnam in een ander verslag. Op basis van dat rapport vorderde het Bondsparket een boete van 1.000 euro tegen KV Kortrijk voor de “houding van de supporters”. De Match Delegate constateerde dat er voorwerpen naar Agbo gegooid werden en dat Agbo geprovoceerd werd, over spreekkoren of haatdragende boodschappen wordt niet gerept. Ook Standard riskeert een boete voor het werpen van Bengaals vuur op het terrein. Het Bondsparket stelde een minnelijke schikking van 500 euro voor.