Vuurwerk in Moeskroen kan Zulte Waregem 1.000 euro kosten

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag 1.000 euro boete gevorderd tegen Zulte Waregem, omdat supporters vuurwerk afstaken tijdens de competitiewedstrijd van de twintigste speeldag in Moeskroen.

Scheidsrechter Wesley Alen moest Moeskroen-Zulte Waregem (2-1) in de slotfase heel even stilleggen. Supporters van Zulte Waregem hadden achter de kooi van Moeskroen-doelman Jean Butez Bengaals vuur afgestoken, waardoor Le Canonnier in een mum van tijd in een rookwolk werd gehuld. Na een korte pauze kon de partij hernomen worden. Indien Essevee de strafvordering van 1.000 euro niet aanvaardt, spreekt de Geschillencommissie zich in eerste aanleg over het voorval.

Het Bondsparket besliste geen strafvoorstellen te doen aan KV Mechelen en Club Brugge. In hun onderlinge competitieduel van speeldag 20 staken de Mechelse supporters vuurwerk af en was er een spreekkoor te horen. De Brugse bezoekers lanceerden enkele spreekkoren, maar de procureur vond de feiten niet ernstig genoeg om een disciplinaire procedure te starten.