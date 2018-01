Zulte Waregem-speler krijgt minder zware schorsing voor drieste tackle

Brussel - De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft dinsdag vijf speeldagen schorsing, waarvan drie met uitstel, en een boete van 2.000 euro opgelegd aan Peter Olayinka. Zijn ploegmaat bij Zulte Waregem Sandy Walsh werd vrijgesproken.

Olayinka moet voor zijn drieste tackle op de kuit van Charleroi-middenvelder Marco Illaimaharita de wedstrijden tegen KV Mechelen (20/01) en Standard (23/01) geschorst toekijken. De Nigeriaanse aanvaller kreeg in eerste aanleg vier speeldagen schorsing, plus een boete van 1.600 euro. Zulte Waregem ging niet akkoord met die straf en ging in beroep tegen dat vonnis. Hoewel het aantal schorsingsdagen verhoogd werd, moet de 22-jarige Olayinka maar twee speeldagen schorsing effectief uitzitten. Er hangen hem tot 1 januari 2019 wel drie voorwaardelijke speeldagen boven het hoofd.

“De actie hoort niet thuis op een voetbalveld. Het gaat hier niet om een gewone tackle, maar om een onreglementaire en onstuimige aanslag. Olayinka protesteert na het tonen van de rode kaart bij de scheidsrechter en verlaat dertig seconden later het veld. Ongeacht de concrete omstandigheden was dergelijke houding ten aanzien van de scheidsrechter helemaal onverantwoord”, aldus de Geschillencommissie Hoger Beroep. “Een sanctie moet doeltreffend zijn en dus Olayinka in de toekomst van soortgelijke feiten weerhouden. Om dergelijke aanslagen te voorkomen dient een significante schorsing met uitstel gegeven te worden, zodat Olayinka gedurende een jaar een zware belasting met zich meedraagt. De sanctie kan gelden als een onontbeerlijk signaal voor Olayinka en zijn toekomstig gedrag als voetbalspeler. Een grotere mildheid zou getuigen van permessiviteit, de jeugdigde leeftijd kan geen element zijn voor het bepalen van de strafmaat.”

Ook Sandy Walsh, die in de thuiswedstrijd tegen Sporting Charleroi (0-4) rood kreeg omdat hij aan de noodrem trok, haalde zijn gram. De vleugelverdediger van Essevee werd bestraft met één speeldag schorsing en 400 euro boete, maar de Geschillencommissie Hoger Beroep oordeelde dat de uitsluiting voldoende was. Zulte Waregem recupereert Walsh zo voor de belangrijke degradatietopper op het veld van KV Mechelen na de winterstop. “Sinds vorig seizoen wordt er afgestapt van de driedubbele bestraffing (strafschop, uitsluiting en schorsing). De Geschillencommissie Hoger Beroep stelt vast dat er in casu ook geen sprake is van brutaliteit en potentiële aantasting van de fysieke integriteit. De minimumsanctie van ‘uitsluiting voldoende’ voorzien in het bondsreglement is billijk”, luidde de verklaring.