Ondanks lage rente blijft spaarboekje populair

Brussel - De Belg blijft zijn geld oppotten op het spaarboekje, ondanks de historisch lage rente. Bij de meeste instellingen dikten de spaarboekjes verder aan. Tegelijk neemt ook de appetijt om (meer risicovol) te beleggen toe, in de zoektocht naar extra rendement. Maar dat gebeurt dus niet ten koste van het sparen.

Marktleider BNP Paribas Fortis (inclusief Fintro) is één van de weinige banken waar de spaargelden de jongste twaalf maanden zijn gedaald, van 61,64 miljard euro naar 58,45 miljard euro. Maar daar is een technische verklaring voor: in maart vormde de bank de gereglementeerde spaarrekeningen voor rechtspersonen om naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen, met een lagere rente. Die miljarden zijn dus niet meer in het globale spaarcijfer van de bank terug te vinden.

Eenzelfde fenomeen deed zich voor bij ING. Zonder die ingreep dikten de gereglementeerde spaarboekjes er met bijna 250 miljoen euro aan, tot 30,36 miljard euro.

Ook de nummers twee en drie op de Belgische markt, KBC en Belfius, noteerden elk een verdere stijging van de spaarinlagen. Bij KBC kwam er ruim 2,14 miljard euro bij, tot 38,52 miljard euro, terwijl Belfius ruim één miljard euro meer spaargeld verzamelde, tot 36,2 miljard euro.

Argenta kende met 23,1 miljard euro spaargeld zelfs een historisch hoog bedrag. AXA Bank zag het gereglementeerde spaargeld dan weer licht dalen (-200 miljoen) tot 12,89 miljard euro.

Het spaarboekje blijft dus erg populair, ondanks de historisch lage rente. Daarnaast blijft ook meer geld op de zichtrekeningen staan, het verschil in vergoeding is immers verwaarloosbaar.