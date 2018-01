Vuurwerk afgelast door de storm: wie betaalt dat en wat gebeurt er met al die pijlen?

Door de aangekondigde storm is het vuurwerk van dinsdagavond in Nieuwpoort afgelast. Ook verschillende andere kustgemeenten schrapten in de afgelopen dagen hun vuurwerkspektakels. Maar wie betaalt dat en wat gebeurt er met al die vuurwerkpijlen?

Veiligheid gaat boven alles. En dus gaat het nieuwjaarsvuurwerk in Nieuwpoort niet door want de weersvoorspellingen zien er allesbehalve gunstig uit. Op oudejaarsavond was de wind ook al spelbreker in Oostende, Brugge, Middelkerke, Westende en Sint-Idesbald. En zaterdag al werden de Sylvestervuurwerken in Oostduinkerke afgelast.

“Erg vervelend. Maar we kunnen hier geen risico’s nemen”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke (CD&V) van Nieuwpoort. Het vuurwerk in Nieuwpoort kost de gemeente gemiddeld tussen de 3.000 en de 4.000 euro, zegt hij. Een kostelijke grap dus. Zeker als de wind spelbreker speelt.

“Wij hebben contractueel vastgelegd met de vuurwerkmaker dat in het geval dat het vuurwerk niet kan plaatsvinden door overmacht, wij dan niet hoeven te betalen. Storm is zeker een geval van overmacht. Toch willen we ons fair opstellen tegenover dat bedrijf en bekijken of we het vuurwerk later op het jaar kunnen laten plaatsvinden. Aan de kust zijn er mogelijkheden genoeg”, zegt burgemeester Vanden Broucke.

In Antwerpen ging het vuurwerk op oudejaarsnacht wel door en werden ongeveer 1.200 zware en 30.000 tot 40.000 kleine vuurwerkpijlen afgeschoten vanop een ponton op de Schelde. “We zijn drie dagen met 10 man bezig geweest aan de voorbereidingen. Wanneer dat dan in het water valt, is het balen. Maar wij hebben gelukkig ons werk kunnen doen. De afspraken hier waren duidelijk. Vanaf het moment dat we ter plaatse zijn, dient de opdrachtgever een deel te betalen. Dat bedrag stijgt naargelang we begonnen zijn met uitladen en wanneer de pijlen opgesteld staan”, zegt Cliff Hooge van Pyrotechnics, een van de belangrijkste vuurwerkmakers in ons land en winnaar van prestigieuze prijzen in binnen- en buitenland.

Cliff Hooge

“Het is, in tegenstelling tot wat velen denken, niet zo dat wij ter plaatse onze bestelwagens uitladen en vuurpijlen in de grond steken. Het meeste werk bij vuurwerk afsteken, gebeurt ter plaatse. De wet verbiedt ons immers om vuurwerkpijlen die op scherp staan te transporteren. De ontstekers moeten ter plaatse worden aangebracht om ongevallen onderweg te vermijden. Als een vuurwerkspektakel in extremis wordt afgelast is het een arbeidsintensieve en vooral ook gevaarlijke klus om al die ontstekers weer uit de vuurwerkbuizen te halen. Want wij gebruiken uiteraard geen pijlen zoals u in de winkel koopt. Ons personeel is daar voor opgeleid om dat met de grootste voorzichtigheid te doen”, zegt Cliff Hooge.

Over hoeveel een spektakel zoals in Antwerpen kost, wil hij geen uitspraken doen. Vijf jaar geleden werd op de gemeenteraad beslist om 30.000 euro uit te trekken voor het nieuwjaarsvuurwerk dat werd afgeschoten boven de Schelde. Het schouwspel duurde toen twintig minuten en werd muzikaal ondersteund met moderne feestmuziek van bekende namen als DJ Tiësto en Faithless.

“Als dat dan wordt afgelast, is dat een grote domper. Want verzekeren kan je je niet tegen het slechte weer. Al dat vuurwerk gaat dan terug naar de bunkers waar het veilig wordt opgeslagen. Het is gelukkig niet verloren en kan bij een volgend spektakel worden gebruikt.”