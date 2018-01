Monaco verhuurt ex-middenvelder Zulte Waregem aan Bordeaux, Kongolo trekt naar Huddersfield

AS Monaco heeft dinsdag bekendgemaakt middenvelder Soualiho Meité voor de rest van het seizoen te verhuren aan Girondins Bordeaux. Zijn nieuwe club kon geen aankoopoptie bedingen. Ook de Nederlandse verdediger Terence Kongolo mag andere oorden opzoeken. Hij wordt tot het einde van het seizoen uitgeleend aan de Engelse promovendus Huddersfield. Het is niet bekend of het team van Laurent Depoitre een aankoopoptie kon bemachtigen.

De 23-jarige Meité kwam het voorbije half jaar slechts drie keer in actie voor de Monegasken. Voordien had hij in België een topseizoen achter de rug met Zulte Waregem, waarmee hij de beker won. Eerder was hij ook al aan de slag bij Auxerre (2011-2013) en Lille (2013-2015).

Bij Bordeaux vindt Meité zijn Deense kompaan van op het middenveld bij Zulte Waregem terug, Lukas Lerager. De Girondijnen kenden een tegenvallende heenronde in de Ligue 1. Ze staan momenteel pas vijftiende, met twintig punten. Monaco is tweede, met 41 punten.

Kongolo, eveneens 23, komt bij het team van Laurent Depoitre terecht, de nummer elf in de Premier League. De drievoudig Nederlands international kwam in de heenronde maar tot zes optredens voor Monaco. Voordien had hij met Feyenoord een Nederlandse titel (2017) en beker (2016) gewonnen en was hij met Oranje aanwezig op het WK van 2014 in Brazilië, waar Nederland brons behaalde.