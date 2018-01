VS moeit zich met Iran: “Deblokkeer Instagram en andere sociale media”

De VS vraagt de Iraanse overheid om Instagram en andere sociale media in het land te deblokkeren. De regering van Donald Trump doet dat naar aanleiding van de protesten in Teheran, waar tienduizenden Iraniërs al zes dagen op straat komen tegen ayatollah Ali Khamenei.

In Iran vinden sinds donderdag hevige straatprotesten plaats. Tienduizenden mensen betogen tegen het streng-islamitische regime van de opperste leider, ayatollah Ali Khamenei. De acties draaiden eerst rond de hoge voedselprijzen en de lage koopkracht, maar intussen komen de Iraniërs ook betogen tegen tal van andere beslissing van de overheid waar ze zich niet langer in kunnen vinden.

In een poging om de protesten niet nog verder te laten uitdijen, heeft de Iraanse overheid sociale media als Instagram - bijzonder populair in het land - geblokkeerd. Kan niet, vindt de Amerikaanse overheid. “De sites moeten werken”, zegt Steve Goldstein, vice-minister van Buitenlandse Zaken. “Het zijn allemaal legitieme communicatiemiddelen.”

Rusland vindt het dan weer niet kunnen dat Amerika een mening verkondigt - onder meer via de Twitter-account van Donald Trump - rond Iran. De Russische ambassade in zowat alle landen heeft een waarschuwing gestuurd naar de lokale overheid om zich niet te moeien met de gespannen situatie.

Ali Khamenei, de opperste leider in Iran, heeft intussen voor het eerst gereageerd op de protesten. Hij zegt dat vijanden van Iran achter de protesten zitten. “De vijand zoekt kansen om het land in te nemen. Kijk naar de voorbije dagen en wat er gebeurd is. Al wie tegen de Islamitische Republiek is - zij die geld hebben, wapens hebben en de politiek leiden - hebben zich verenigd om problemen te veroorzaken.”

