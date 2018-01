Vermaelen: “Zelf ook verrast dat ik ineens weer zo’n hoog niveau haal”

Thomas Vermaelen staat na jaren blessureleed plots weer aan de Europese voetbaltop. Sinds eind november is de Rode Duivel basisspeler bij het grote FC Barcelona. “Ik ben zelf ook verrast dat het zo goed gaat”, vertelde hij aan El Mundo Deportivo.

In Spanje waren er al in 2014, bij de transfer van Vermaelen naar Barcelona, vragen over de fysieke paraatheid van de Belgische verdediger, die het etiket ‘blessuregevoelig’ kreeg opgeplakt. Aanvankelijk kregen ze gelijk: de voorbije drieëneenhalf jaar speelde Vermaelen amper zestien wedstrijden in de Spaanse competitie.

Maar eind november vorig jaar kreeg Vermaelen plots weer zijn kans in het 1-1 gelijkspel bij Valencia. Een week later viel concurrent Samuel Umtiti geblesseerd uit en nog een week later maakte Vermaelen indruk in Spanje met een sterke prestatie in de 0-2 zege bij Villarreal. Net voor Kerstmis speelde hij zo ook de Clasico tegen Real Madrid: 0-3 voor Barcelona en weer een sterke match van Vermaelen. Het leverde hem lof van zijn trainer Ernesto Valverde op.

Geen man van glas meer

Ook de Spaanse pers keek met grote ogen naar de verrijzenis van onze landgenoot. Ze waren verrast dat hij na zo’n lange periode van inactiviteit meteen weer zo’n rendement kan halen. “Ik was zelf ook verrast”, gaf de Rode Duivel toe aan El Mundo Deportivo. “Ik geloofde nog wel in mezelf , maar als je zo lang niet hebt gespeeld weet je nooit helemaal zeker hoe het zal lopen. Ik wist dat ik de kwaliteiten had om bij Barcelona mee te kunnen, maar de voorbije jaren heb ik door blessures nooit kunnen laten zien waartoe ik in staat ben. Gelukkig heb ik het de afgelopen weken wel kunnen bewijzen.”

“Ik snap dat er twijfels waren over mijn fysiek, maar ik speel sinds november 2016 al zonder blessure en voel me al een jaar goed. Die reputatie van man van glas heb ik van me afgeschud door hard te werken aan blessurepreventie. Nu laat ik zien dat ik ook lange tijd zonder blessures kan.”