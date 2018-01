Mido zet AA Gent op weg naar Egyptenaar

AA Gent heeft interesse in de 19-jarige Egyptische aanvaller Salah Mohsen van Enppi. Hij zit dit seizoen aan zeven goals en twee assists in 14 competitiematchen. Opvallend is dat AA Gent één van zijn ex-spelers aansprak voor Mohsen. “Mijn ex-club sprak me over hem aan en ik heb over zijn kwaliteiten verteld en dat hij het goed kan doen in Europa”, aldus Ahmed ‘Mido’ Hossam aan de Egyptische site Kingfut. Mido speelde in 2000-2001 voor AA Gent en coacht nu Wadi Degla. “Midden januari komt een delegatie van Gent naar hier.” AA Gent vertrekt op 5 januari op stage naar Oliva en hoopt tegen dan een spits (Janga van Trencin) en middenvelder (Anders Christiansen van Malmö) definitief te hebben vastgelegd.