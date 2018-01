Barcelona kan na drieënhalve maand weer op topaankoop rekenen

Barcelona kan opnieuw op zijn Franse international Ousmane Dembélé rekenen. Dat maakte de Catalaanse club dinsdag bekend. De 20-jarige spits was drieënhalve maand buiten strijd met een zware hamstringblessure.

Dembéle kwam in de zomer voor 105 miljoen euro (plus tot 42 miljoen aan bonussen) over van Borussia Dortmund, maar kon nog maar vier wedstrijden spelen voor de competitieleider. Op 16 september viel hij uit in een duel tegen Getafe. Begin december hervatte hij de trainingen en volgende zondag maakt hij mogelijk zijn comeback tegen Levante.