Club Brugge verrast met komst 34-jarige Russische doelman

Vladimir Gabulov is de nieuwe doelman van Club Brugge. De Rus, die afgelopen zomer nog deel uitmaakte van de selectie op de Confederations Cup, komt over van Arsenal Tula en tekent voor anderhalf jaar. Dat maakte blauw-zwart net bekend op zijn website.

Gabulov is 34, een vat vol ervaring en herlanceerde zijn carrière dit jaar bij Arsenal Tula nadat hij in de tweede helft van 2016 een half jaar zonder ploeg zat. Zo goed zelfs dat hij opnieuw international werd. Zo zat hij afgelopen zomer in de Russische selectie voor de Confederations Cup. Hij speelde er wel geen minuut. Gabulov tekent voor anderhalf jaar bij Club Brugge. Hij kondigde via zijn persoonlijke website zijn komst naar Club aan. “Dit wordt voor mij een nieuwe uitdaging”, liet de doelman optekenen. “Dit is een kans om een oude droom van mij te realiseren: spelen in het buitenland en hopelijk de Champions League bereiken.” Het bericht werd later op de website wel verwijderd, maar de transfer is wel een feit. Club Brugge bevestigde het nieuws op dinsdagavond op zijn website.

#WelcomeVladimir! De Russische doelman Vladimir Gaboelov tekent een contract van 1,5 jaar bij Club!https://t.co/h0OEf0s8dy pic.twitter.com/o0D5uv3mZT — Club Brugge KV (@ClubBrugge) 2 januari 2018

Voor Gabulov wordt Club Brugge dus de eerste uitdaging buiten Rusland. Bij blauw-zwart moet hij met zijn bijna twintig jaar aan voetbalervaring de wisselvallige prestaties van de jonge Ethan Horvath en Guillaume Hubert doen vergeten. Ludovic Butelle -sinds kort weer eerste doelman- mag komende winter nog steeds vertrekken. Gabulov is zo de eerste wintertransfer voor Club Brugge, al lijkt een tweede nieuwe speler nakende te zijn.