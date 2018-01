Brand vernielt huisje terwijl weduwe (85) in ziekenhuis ligt

Ruiselede - In de Poekestraat in Ruiselede is gisteravond een zware brand uitgebroken in een woning. Dat gebeurde toen de 85-jarige bewoonster in het ziekenhuis lag. Mogelijk werd het vuur veroorzaakt door een pelletkachel. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard.

Het was overbuurvrouw Ann Christiaens (55) uit de Kapellestraat die het vuur rond 20 uur opmerkte. “Ik kwam net uit de douche en toen ik naar buiten keek, zag ik een rode gloed in het huis van Adrienne”, vertelt de vrouw.

“Ik vond het vreemd, omdat ik dacht dat ze nog in het ziekenhuis lag. Ik besefte dat er iets niet klopte. Kort daarna zag ik dat de gloed veroorzaakt was door vuur. Ik heb meteen mijn zoon verwittigd.”

Niets meer doen

Francis Bral, de zoon van Ann, alarmeerde de brandweer. Vader Maurice Bral ging ondertussen gaan kijken naar het huis en zag dat de zetel en de schouw in brand stonden. “We konden zelf niets meer doen, de ruiten waren al zwartgeblakerd”, vertelt Maurice.

De brandweerpost van Ruiselede was snel ter plaatse. Het vuur was ook vlug onder controle, maar de schade was op dat moment al groot. “De living is volledig vernield door de brand”, zegt postoverste Johan Lemey van Ruiselede.

Tweede grote klap

“Omdat alle deuren openstonden om het huis te verwarmen, is er ook in de rest van de woning veel rookschade. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.”

Bewoonster Adrienne N. lag al sinds zaterdag in het ziekenhuis en zou vandaag, woensdag, normaal naar huis komen. Volgens de kinderen van de vrouw, die ter plaatse kwamen, stond de pelletkachel aan om het huis te verwarmen. Volgens de brandweer is die kachel mogelijk de oorzaak van de brand.

De familie zal bekijken hoe ze de vrouw kan opvangen. De 85-jarige Adrienne krijgt met de brand een tweede grote klap te verwerken: vorig jaar verloor ze haar echtgenoot.