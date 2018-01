“Als kleine krantenwinkel worden we uit de markt geknikkerd”, vindt Sophie. De oplichting is voor haar het incident te veel. Foto: bert foubert

Sint-Niklaas - De uitbaatster van krantenwinkel De Zin in Brugsken is opgelicht door een gokker die geld kwam inzetten op een voetbalwedstrijd. De man slaagde erin om haar 940 euro te laten verwedden zonder ervoor te betalen. Voor de winkelierster was de oplichting de druppel te veel: ze zet haar zaak na twaalf jaar stop.

De gokautomaten van de Nationale Loterij staan tegenwoordig bijna op elke hoek van de straat. Ook in de krantenwinkel van Sophie Van Havere is er zo’n toestel te vinden. De machine biedt niet alleen de klassieke Lotto aan maar laat ook voetbalweddenschappen zoals Scooore! toe.

Het was voor dat laatste kansspel dat een man afgelopen zaterdag de winkel binnenstapte. “Hij vroeg om 940 euro in te zetten op een wedstrijd uit de Italiaanse competitie”, zo doet Sophie Van Haverehet verhaal.

Geen geldige bankkaart

“Omdat andere winkeliers me al hadden gewaarschuwd voor oplichters was ik op mijn hoede. Toch plaatste ik de weddenschap. Ik wist namelijk dat ik bij elke transactie nog een half uur de tijd had om ze te annuleren als er niet voor betaald werd.”

“De man, die buiten opgewacht werd door een andere man in een auto, kon geen geldige bankkaart bovenhalen en zou daarna thuis geld gaan halen. Ondertussen had hij op alle mogelijke manieren geprobeerd om tijd te winnen. Op een bepaald moment vroeg hij zelfs om zijn inzet nog te verhogen tot 4.000 euro. Daar ging ik niet op in omdat ik eerst die 940 euro betaald wou hebben.”

Tijd genoeg

De man verliet uiteindelijk de krantenwinkel zonder te betalen voor zijn weddenschap. Voor uitbaatster Sophie Van Havere was er op dat moment nog tijd genoeg om de gok te annuleren. “Dat dacht ik, maar tot mijn verbazing bleek dat niet te kloppen”, zucht de vrouw.

“De voetbalwedstrijd waarop ik voor de man had ingezet, was al begonnen. En vanaf tien minuten voor aanvang van een wedstrijd kan de weddenschap niet meer geannuleerd worden.”

Eén van vele nummertjes

“Het half uur bedenktijd bleek dus niet van toepassing te zijn. De oplichter wist dat en was vlak voor de start van de wedstrijd binnengekomen om zijn gok te plaatsen. Daarna wachtte hij net lang genoeg om er zeker van te zijn dat de weddenschap niet meer geannuleerd kon worden. Ik kon zelf onmogelijk weten wanneer die voetbalwedstrijd startte. Op het invulformulier is dat maar één van de vele nummertjes.”

De kans dat Van Havere het geld ooit terugziet, is erg klein. De gok van de man bleek jammer genoeg voor haar niet de juiste te zijn. “Als hij gewonnen had, dan was hij wellicht zijn inzet komen betalen om daarna zijn winst te kunnen opstrijken. Maar nu heb ik hem uiteraard niet meer teruggezien.”

Druppel te veel

Voor de uitbaatster is de oplichting de druppel te veel. Door het incident doet ze haar zaak dicht. “In juni van dit jaar hou ik er definitief mee op”, zegt ze. “Ik ben het moe. Als kleine krantenwinkel worden we volledig uit de markt geknikkerd. Als we daarbovenop ook nog eens te maken krijgen met malafide gokkers, is voor mij de maat vol.”