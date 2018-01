Chiro-afdeling ontdekt dat Vlaamse pervert tientallen kampfoto’s op pedowebsite deelt

Een Oost-Vlaamse Chiro heeft gisteren een klacht ingediend bij de politie nadat ze ontdekte dat tientallen kampfoto’s op een Russische pedowebsite gedeeld worden. Het is het werk van een Vlaming die in acht maanden tijd meer dan 5.000 gestolen kinderfoto’s met andere pedofielen heeft gedeeld.

Hij noemt zichzelf lucky.number13 op de omstreden Russische website Image Search. De Vlaming registreerde zich nog geen jaar geleden, maar sindsdien heeft hij al ruim 5.000 kinderfoto’s gepost. Het laatste album waar hij sinds vijf dagen mee pronkt, heet teens and tweens, summercamp 55. Daarin staan 43 foto’s van Oost-Vlaamse Chiroleden die drie jaar geleden op kamp waren. Op de foto’s zijn vooral kleine meisjes of jonge tieners te zien die waterspelletjes spelen, zwemmen of andere buitenactiviteiten doen. Onder de foto’s plaatsen pedofielen perverse reacties waarbij ze aan elkaar duidelijk maken hoe zeer ze kicken op de beelden van de jonge meisjes. Ook lucky.number13 doet daar lustig aan mee.

Klacht ingediend

De Chiro in kwestie reageerde gisteren geschokt toen ze ontdekten dat hun kampfoto’s door pedofielen worden gedeeld en bekeken. Ze hebben meteen aangifte gedaan bij de politie. “Amper een week geleden hebben we onze kampfoto’s op een aparte fotowebsite gezet”, reageert de groepsleider verbouwereerd. Voldoende tijd voor de pedofiel om foto’s te stelen en op de Russische website te delen. Op die manier heeft de zogenoemde lucky.number13 meer dan 180 fotoalbums gemaakt. Beelden die hij stal van jeugdverenigingen, CM-kampen en scholen. Maar ook foto’s van jonge meisjes die hij zelf heeft gemaakt op de markt van Brugge en zelfs foto’s van een meisje van wie hij zegt dat ze het vriendinnetje van zijn zoon is. In een van de commentaren beweert hij zelfs dat hij het meisje heeft aangerand.

De commentaren van andere pedofielen zijn ronduit degoutant. Van “mooi kontje” tot “ik zou haar willen verkrachten”. En hoogst verontrustend: er worden afspraken gemaakt om op andere kanalen voort te chatten of te mailen met de bedoeling om kinderporno uit te wisselen.

Tien aanhoudingen

Chirojeugd Vlaanderen hoopt dat het onderzoek van de politie en Child Focus ervoor zorgt dat de foto’s snel weer van de pedowebsite verdwijnen. “Het is de eerste keer dat we met zoiets geconfronteerd worden. Wellicht zijn wij niet de enige vereniging die wordt benadeeld”, zegt directeur Erwin Cools. “De privacy van deze kinderen wordt compleet geschonden. We hopen dat de nodige stappen worden genomen om deze foto’s van die website te halen.”

De sectie kindermisbruik van de federale politie is een onderzoek gestart naar de wanpraktijken. Ze heeft de Russische website al langer in het vizier, klinkt het. Met resultaat, want de afgelopen twee jaar werden na huiszoekingen in dit dossier al meer dan tien Belgische mannen opgepakt.