Opnieuw minder geboortes in Vlaanderen: “Geen reden om ongerust te zijn”

De kleine stijging van het aantal geboortes in Vlaanderen in 2016 was slechts een kort­stondige heropleving. Vorig jaar zijn opnieuw minder kinderen ter wereld gekomen in de Vlaamse ziekenhuizen. Sinds 2010 is het aantal geboortes daarmee met iets meer dan tien procent gedaald. “En toch is er geen reden om ongerust te zijn”, zegt demograaf Johan Surkyn (VUB).

Zou de Vlaming opnieuw meer kindjes hebben gemaakt? Was de eerste stijging in lange tijd van het aantal geboortes in 2016 de start van een nieuwe tendens? Het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) en het Agentschap Zorg en Gezondheid brachten gisteren een antwoord. En het luidde: neen. Terwijl in 2016 63.899 kinderen werden geboren, goed voor een stijging met 0,9 procent in vergelijking met 2015, ging het aantal geboortes in 2017 opnieuw omlaag. Met een goede twee procent.

De daling doet zich voor in alle provincies, maar in West-Vlaanderen en Limburg is ze wel opmerkelijk sterker dan in Antwerpen, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Volgens Hendrik Cammu, gynaecoloog aan het UZ Brussel en woordvoerder van het SPE, is het verschil eenvoudig te verklaren. “West-Vlaanderen en Limburg zijn de ­provincies met de kleinste industriële aanwezigheid, en dus met de minste jobkansen. Jonge gezinnen trekken er weg, en dat leidt logischerwijs tot minder geboortes.”

Minder vrouwen

Moeilijker te verklaren is de nieuwe ­daling. Vorig jaar klonk het dat de stijging van het aantal geboortes te maken had met de heropleving van de economie: in tegenstelling tot crisisjaren durfden de mensen er plots weer voor te gaan. “Het is me een raadsel waarom we nu weer een afname zien, want met de economie gaat het nog steeds goed”, zegt Cammu. “Al zit het feit dat het aantal vrouwen geboren in de jaren 1985 tot 1988 lager ligt dan pakweg de periode tien jaar daarvoor, er voor iets tussen. Hoe minder vrouwen aan de start, hoe minder geboortes.”

Met de nieuwe daling is het aantal geboortes in Vlaanderen sinds 2010 met iets meer dan tien procent gedaald. Toch is er volgens demograaf Johan Surkyn (VUB) “geen reden om ongerust te zijn”. “De economie is momenteel in zo’n staat dat ze de vergrijzing kan dragen. Er worden pensioenhervormingen doorgevoerd, steeds meer vrouwen zijn aan het werk, er wordt welvaart ook gecreëerd. Er is pas sprake van een probleem zodra het gemiddelde aantal kinderen per vrouw begint af te nemen. Dat is aan het gebeuren in Japan, Duitsland, en de landen rond de Middellandse Zee, maar niet in Vlaanderen. Het vruchtbaarheidscijfer is hier met 1,74 al enige tijd stabiel.”