Ex-directeur Fedasil maakt zich zorgen: “Afghaanse herdersjongen die plots 8 uur naar school moet, dan krijg je problemen”

Na jarenlang aan het hoofd van de ­overheidsdienst Fedasil te hebben gestaan is Bob Pleysier vandaag voogd van enkele minderjarige vluchtelingen uit Afghanistan. Vanuit die ervaring trekt hij nu aan de alarmbel. “Voor ongeletterde herdersjongens is het een grote stap om ineens acht uur per dag op de schoolbanken te zitten. En dan ­beginnen de problemen zich snel op te stapelen.”