“Hij maakt grote sier met zijn film, maar mijn leven heeft hij verwoest”

“Twee kogels in mijn bekken. En een leven als halve invalide. Dat is de samenvatting van mijn ontmoeting met François Troukens, de ex-gangster die nu bejubeld wordt als regisseur van misdaadfilm ‘Tueurs’.” Aan het woord is de Luikse politieman die in 2001 door de gangster werd neergeschoten. “Van de 125.000 euro schadevergoeding die de rechter me toewees, betaalde Troukens amper 830 euro”. De regisseur belooft dat hij ‘een inspanning’ zal leveren: “Met de winst van mijn films zal ik die politieman vergoeden.”

Hij is niet meer uit de krant of van televisie weg te slaan. Debuterend ­regisseur François Troukens krijgt mooie commentaren voor Tueurs, een film die losjes op de Bende van Nijvel gebaseerd is. Gisteren ...