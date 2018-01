Brand vernielt huis terwijl bewoonster (85) in ziekenhuis ligt

Ruiselede - Een brand vernielde dinsdagavond een huis in de Poekestraat in Ruiselede. De bewoonster, een 85-jarige weduwe, lag net in het ziekenhuis.

Het waren overburen die de brand in de Poekestraat rond 20 uur opmerkten. Ze wisten dat de vrouw in het ziekenhuis lag en vonden het vreemd dat ze een gloed zagen in het huis. Toen ze zagen dat het vlammen waren, verwittigden ze de brandweer.

De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar de schade was op dat moment al groot. De meubels in de living stonden in brand en het vuur dreigde naar buiten uit te slaan door de vensters. Omdat de deuren openstonden in huis, was er ook in de andere kamers veel schade. Het huis is voorlopig onbewoonbaar.

Mogelijk veroorzaakte een pelletkachel het vuur. Die lag aan in de living om het huis automatisch te verwarmen. De weduwe zou woensdag normaal terug naar huis komen. Haar kinderen kwamen ter plaatse om een oplossing te zoeken.