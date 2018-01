Benteke klimt uit het dal met assist, Vertonghen wint met Tottenham

Crystal Palace zet zijn opmars in de Premier League verder. De ploeg van Christian Benteke pakte gisteren een belangrijke overwinning op het veld van Southampton.

Met een assist voor James McArthur had Christian Benteke een aandeel in de overwinning. De Belgische spits is net als zijn ploeg aan het opklimmen uit het dal met een goal en twee assists in zijn laatste vier wedstrijden.

Very important win away from home! We keep building. Up the Palace #cpfc pic.twitter.com/sDwq0CSiza — Christian Benteke (@chrisbenteke) 2 januari 2018

Tottenham toonde dat het ook zonder prijsschutter Harry Kane (rust) kan winnen. Zijn vervanger Llorente scoorde zelfs tegen Swansea (0-2). Vertonghen stond in de basis. Dembélé (heup) en Alderweireld (hamstrings) bleven uit de kern.