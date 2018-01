Eindelijk duidelijk wie transfers moet doen bij Anderlecht

Anderlecht schept duidelijkheid: Herman Van Holsbeeck moet de wintertransfers regelen. De manager zei nochtans dat RSCA in een machtsvacuüm zat tot de club wordt overgenomen door Marc Coucke, maar de huidige raad van bestuur spreekt zijn steun uit aan HVH en voorziet een budget.

“Ik beslis voorlopig niets meer. Rien.” Zo sprak Van Holsbeeck na de presentatie van Coucke als toekomstige overnemer van Anderlecht. Zijn tirade had drie ­redenen. Ten eerste wilde Van Holsbeeck niet afgerekend worden op deze levensbelangrijke transfermarkt om dan in maart aan de kant geschoven te worden. Ten tweede was de overname door Coucke zo snel gegaan dat er vooraf geen echt gesprek was geweest over het sportieve beleid. En ten derde: Coucke had in zijn betoog de huidige werking van Anderlecht gekelderd door de club te vergelijken met de oude adel.

Die impasse zorgde ervoor dat niemand wist welke spelers Anderlecht kon aantrekken, welk kapitaal er was en wie zou onderhandelen. Van Holsbeeck toonde zich gelaten en nam vakantie. Uittredend voorzitter Vanden Stock wilde de kar niet trekken, Coucke dan maar?

Mogi Bayat

Deze week worden nog geen ­grote transacties verwacht, maar bij RSCA strijken ze de plooien wel glad. Coucke kijkt toe zonder zich (publiekelijk) te moeien. Het is de huidige raad van bestuur – inclusief aandeelhouders die verkopen – die het beleid nog uitstippelt tot 1 maart. Zij verkiezen om Van Holsbeeck een transferbudget te geven en gaan ja of nee zeggen tegen een aanwinst.

Van Holsbeeck – nu in Marbella – moet dat nog aanvaarden, maar haalde zijn dossiers al uit. Daarvoor spreekt hij zijn netwerk aan met makelaar ­Mogi Bayat. Die was nochtans persona non grata bij Couckes KVO. Coucke is echter niet van plan om Van Holsbeeck zomaar te elimineren. Op termijn brengt hij wellicht Devroe mee naar RSCA, maar Van Holsbeeck blijft gewaardeerd.