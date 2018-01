Zo lost AS Roma gevoelige zaak-Nainggolan op

De storm rond het wilde feestje van ­Radja Nainggolan op oudjaar is gaan liggen. De Rode Duivel trainde gisteren gewoon mee met AS Roma. De club wou ook gisteren niet officieel reageren op de situatie, maar was naar verluidt allesbehalve tevreden met het filmpje van de dronken ­rokende en vloekende Ninja. Sportief directeur Monchi belde ­Nainggolan zelfs op om uitleg te vragen en volgens Italiaanse media kreeg Naing­golan ook een boete opgelegd.