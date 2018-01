Alweer Belg baas bij miljardenbedrijf: hij droomde van carrière als piloot, maar werd succesvol zakenman

Als tiener droomde hij van een carrière als F-16-piloot. Maar door een rugprobleem moest hij daar een kruis over maken. En dus werd Nico Delvaux dan maar een hoogvlieger in de zakenwereld. Nog geen half jaar geleden werd hij CEO van een Fins engineeringbedrijf. En nu is hij al weggeplukt door Assa Abloy, de Zweedse eigenaar van ’s werelds bekendste slotenmerk – Yale – en van diens Belgische zusje Litto.

Van suiker over machines voor de industrie tot sleutels en sloten. Dat is in een notendop de carrière die de 51-jarige ingenieur uit Tienen heeft uitgebouwd sinds hij in 1989 afstudeerde aan de Vrije ...