CLUBNIEUWS. Anderlecht denkt aan Standard-speler, maar zal moeten slikken als het bod op Stanciu ziet

Sparta Praag wil de transfer van Nicolae Stanciu snel afronden. De spelmaker is akkoord met de Tsjechen. Op de lijst van potentiële aanwinsten voor RSCA prijkt nu ook Standard-speler Edmilson. Al uw clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT

Sparta plant een bod bij Anderlecht op Stanciu en probeert toch eerst om een definitieve transfer te regelen. Het hoopt dat paars-wit zijn recordtransfer laat gaan voor 3 à 4 miljoen. Dat wordt slikken, maar het is niet onrealistisch. Anderlecht volgt al andere spelmakers, want in Nederland werden RSCA-scouts gespot voor Nieuw-Zeelander Ryan Thomas van PEC Zwolle.

Alex Chipciu was dan weer in beeld (gebracht) bij Bursaspor. De Turken waren één van de geïnteresseerden, maar kregen een njet. Van Anderlecht mag de flankspeler na de blessure van Najar niet weg en als Chipciu zich niet sportief kan verbeteren, wil hij liever eerst een onderhoud met Vanhaezebrouck om te weten hoe zij de toekomst zien. Hun mening zal afhangen van eventuele aanwinsten op de flanken. Op dat lijstje prijkt nu ook de naam Edmilson (23) van Standard. Hein heeft een boon voor de dribbelaar en die zegt niet neen tegen een transfer uit Luik. Al lijkt hij wel het buitenland te ambiëren.

Anderlecht kreeg ook nieuws van Ivan Obradovic. De linksback werd door een gebrek aan speelkansen in verband gebracht met een vertrek. Onder meer Partizan en KV Mechelen wilden hem speelminuten bieden met het oog op het WK, maar Obra liet nu weten dat hij tot eind dit seizoen bij Anderlecht blijft en wil vechten voor zijn plaats. Door de blessure van Onyekuru staat hij als linkerflankspeler voorlopig ook een trap hoger in de pikorde.

ANTWERP

Imoh Ezekiel (24) wil graag naar Antwerp komen. Zoals eerder bekendraakte, wil de Great Old de voormalige spits van Standard en Anderlecht terug naar België halen. Nu heeft ook Ezekiel zelf aangegeven dat Antwerp zijn eerste keuze is als hij terugkeert naar België. Beide partijen hebben dus de intentie om tot een deal te komen, al wil dat nog niet zeggen dat de transfer vandaag afgerond raakt.

Eerst en vooral is er het financiële aspect. Antwerp wil Ezekiel er graag bij, maar niet tegen elke prijs. De Nigeriaan kreeg de afgelopen seizoenen een riant loon in Qatar en Turkije. Bovendien zit hij momenteel nog in zijn vaderland. Pas als hij – mogelijk later deze week of begin volgende week – naar Europa afreist, kan een eventuele overgang in een stroomversnelling komen. Ezekiel is een transfervrije speler sinds hij vorige maand zijn contract bij het Turkse Konyaspor liet ontbinden.

KV OOSTENDE

Al-Jazira Club maakt volop werk van de komst van Sébastien Siani. De midden­velder van Oostende wil graag naar de club uit de Emiraten, afwachten of de clubs eruit raken.

KV MECHELEN

KV Mechelen gaat niet in beroep tegen de schorsingen van Hassane Bandé (1 duel) en Seth De Witte (2 duels).

WAASLAND-BEVEREN

De raad van bestuur van Waasland-Beveren behandelt vanavond het trainersdossier. Overgebleven kandidaten zijn: Sven Vermant, Peter Hybala en Arnauld Mercier.

KV KORTRIJK

Het bondsparket van de voetbalbond heeft een minnelijke schikking van één week schorsing (vanaf 17 januari) en een boete van 400 euro voorgesteld aan Standard-middenvelder Uche Agbo. De Nigeriaan toonde in het competitieduel op KV Kortrijk zijn middenvinger aan het thuispubliek nadat hij werd uitgesloten. Agbo zou hierdoor het duel tegen Zulte Waregem (23 januari) missen. Voor de wedstrijd tegen Eupen (20 januari) was hij al geschorst.

KV Kortrijk krijgt een boete van 1.000 euro voor het gedrag van enkele supporters, die met bier richting Agbo gooiden. Racistische geluiden werden niet geconstateerd door de instanties. KVK beslist later deze week of het de minnelijke schikking aanvaardt.