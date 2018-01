Reacties ex-Rode Duivels op filmpje Nainggolan liegen er niet om: “Alibi om hem niet te selecteren”

Een reprimande van sportief directeur Monchi en een boete van AS Roma. Daarmee komt Radja Nainggolan er in Italië vanaf voor zijn uitspattingen op oudejaarsnacht. Maar wat zijn de gevolgen in België en meer bepaald bij de Rode Duivels? “Ik weet niet of je dit allemaal kan blijven tolereren.” Gert Gysen

“Dom.” Alle ex-Rode Duivels die we gisteren opbelden met de vraag wat ze van het filmpje van Radja Nainggolan vonden, namen hetzelfde woord in de mond. Voor de mensen die de afgelopen dagen nog in een ...