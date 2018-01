Spotify dreigt 1,3 miljard euro te moeten ophoesten na klacht

De uitgever van artiesten zoals Tom Petty, The Doors, Santana en Neil Young heeft Spotify voor de rechter gedaagd en eist 1,6 miljard dollar (1,3 miljard euro). Volgens Wixen Music Publishing Inc. heeft de muziekstreamingdienst bewust veel te weinig betaald voor de auteursrechten van meer dan tienduizend liedjes.

Het bedrijf stelt dat Spotify veel meer aan rechten had moeten afdragen en wil een kleine 125.000 euro schadevergoeding per liedje ontvangen van Spotify. In totaal gaat het om 10.784 nummers.

Spotify moet auteursrechten betalen aan een individu of een groep zoals een uitgever om een liedje te mogen aanbieden. Het Zweedse Spotify is eerder al aangeklaagd voor schendingen van het auteursrecht. In 2016 trof het bedrijf een schikking van 25 miljoen euro met een andere muziekuitgever.