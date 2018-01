Vijf kinderen gedood bij bombardementen in Syrië

In Syrië zijn bij luchtaanvallen op door rebellen gecontroleerd gebied in de noordwestelijke provincie Idlib minstens zeven burgers, onder wie vijf kinderen, gedood. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

De doden vielen volgens het Observatorium in de plaats Khan al-Sabil. Op zestien kilometer ten zuidwesten, in de stad Ma’arrat al-Numan, vernielden de bombardementen ook een deel van een mozaïekmuseum. Dat diende in 2011 en 2012 nog als het lokale hoofdkwartier van het Syrische regeringsleger, maar werd daarna door de rebellen veroverd.

Het Syrische leger en de Russische luchtmacht hebben de voorbije maand het aantal bombardementen in het noordwesten van het land opgeschroefd. Ze viseren er met name het Fatah al-Sham Front (het voormalige al-Nusra Front met banden met terreurorganisatie Al Qaeda).