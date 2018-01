Na erkenning Jeruzalem: Trump dreigt steun aan Palestijnen af te nemen

De president van de VS, Donald Trump, dreigt ermee de steun aan de Palestijnen af te nemen. De reden: “Ze willen niet langer over vrede praten.”

“We betalen de Palestijnen HONDERDEN MILJOENEN DOLLARS per jaar en we krijgen appreciatie noch respect. Ze willen niet eens meer onderhandelen over een vredesverdrag met Israël dat er al lang had moeten zijn”, tweette de president.

Trump kreeg vorige maand hevige internationale kritiek toen hij besliste om de betwiste stad Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van een Israëlische staat. Zeker de Palestijnen waren kwaad; zij zien met name Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat. Waarnemers uitten hun bezorgdheid over de gevolgen voor het vredesproces.

Maar op Twitter formuleert Trump het nu zo: “We hebben Jeruzalem, het moeilijkste deel van de onderhandelingen, van tafel gehaald. Israël had daardoor een hogere prijs moeten betalen. Maar nu de Palestijnen niet langer over vrede willen praten, waarom zouden we hen nog deze gigantische steun in de toekomst geven?”