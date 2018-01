Bekende Amerikaanse senator stapt op na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag

Franken maakte zijn ontslag dinsdag bekend in een brief aan de gouverneur van Minnesota, Mark Dayton (Democraat). Die stelde luitenant-gouverneur Tina Smith aan om Frankens zetel te vullen. Smith zal naar verwachting woensdag beëdigd worden om de staat Minnesota te vertegenwoordigen tot er nieuwe verkiezingen worden georganiseerd in november. Daarbij zal een opvolger worden gekozen die de laatste twee jaar van Frankens termijn tot 2021 zal opnemen. Voorlopig blijft de balans in de Senaat door haar aanstelling op 52 zetels voor de Republikeinen en 48 voor de Democraten.

Ook Republikeinse ancien houdt het voor bekeken

Dinsdag kondigde ook de Republikein Orrin Hatch aan dat hij de Senaat zal verlaten. De langst zetelende Republikein in de geschiedenis van het hogerhuis van het Congres zal zich in november niet herverkiesbaar stellen. De 83-jarige Orrin - in de Senaat voorzitter van de commissie Financiën - vertegenwoordigde de westelijke staat Utah al sinds 1977. Hij stapt nu om meer tijd met zijn familie door te brengen.

Orrins pensioen zet de deur op een kier voor een mogelijke terugkeer van de 70-jarige Mitt Romney, de Republikeinse presidentskandidaat in 2012, op het politieke toneel. Romney kan het niet goed vinden met president Donald Trump, die vreest dat Romney met zijn uitgebreid netwerk zijn plannen zou kunnen dwarsbomen en zich opnieuw kandidaat zou kunnen stellen voor het presidentschap. Trump zou volgens Amerikaanse media dan ook veel druk hebben uitgeoefend op Hatch opdat die zich herverkiesbaar zou stellen om zo Romney te blokkeren.

De Amerikaanse president noemde Orrin dinsdag op Twitter “een geweldige aanhanger” en een “vriend die erg gemist zal worden in de Senaat”.

Congratulations to Senator Orrin Hatch on an absolutely incredible career. He has been a tremendous supporter, and I will never forget the (beyond kind) statements he has made about me as President. He is my friend and he will be greatly missed in the U.S. Senate! pic.twitter.com/0VjzLEeHTl