Zware storm trekt over Vlaanderen: wateroverlast en bomen op de weg, schade aan huizen

De schade van de storm die over Vlaanderen trekt, lijkt voorlopig mee te vallen. Op verschillende plaatsen kwamen wel bomen op de weg terecht en was er wateroverlast. En ook op het spoor zorgde het stormweer voor de nodige hinder, zo was het treinverkeer tussen Leuven en Mechelen tijdelijk onderbroken. Sommige parken en attracties blijven vandaag gesloten.

De rukwinden liepen afgelopen nacht op tot 112 km/u en het regende hard, met op de meeste plaatsen tussen 5 en 10 l/ m² regen. Woensdagochtend kunnen er vooral in het oosten van het land nog felle buien vallen, mogelijk met onweer. Het kan ook nog krachtig waaien in het binnenland en zeer krachtig aan zee met rukwinden van 90 tot 110 km/u tijdens de hevigste buien. In het binnenland verwacht het KMI windkracht 6 tot 7, aan zee windkracht 7 of 8. Later volgen er tussen de opklaringen door nog enkele buienlijnen met vooral in het noordoosten nog kans op een donderslag. In de late namiddag wordt het droog vanaf de kust.

Felste rukwinden (waarnemingen van 4 uur)

Koksijde 94 km/h

Middelkerke 97 km/h

Beitem en Chièvres 101 km/h

Zeebrugge 112 km/h — Frank Deboosere (@frankdeboosere) 3 januari 2018

Op de weg

Het stormweer veroorzaakte wel problemen op de weg. Zo was de aansluiting van de E40 richting Brussel met de buitenring in Groot-Bijgaarden woensdagochtend tijdelijk afgesloten vanwege een grote plas water, waarin verschillende auto’s slipten. De weg werd omstreeks half zeven weer vrijgegeven.

Eerder waren er op de Brusselse ring in Jette twee rijstroken versperd door een omgevallen boom en takken op de rijweg, maar iets voor 6 uur was de weg ook daar weer helemaal vrij. En ook op de binnenring in Zaventem was er wateroverlast. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum bleef de hinder voor het verkeer beperkt.

Op het spoor

Ook het treinverkeer ondervond hinder van het stormweer: de verbinding tussen Leuven en Mechelen werd omstreeks 4 uur tijdelijk onderbroken, nadat er door hevige rukwinden enkele bomen op de sporen waren gevallen in Haacht. “We hebben vervangende bussen ingelegd om reizigers te vervoeren op dat traject”, zegt Bart Crols, woordvoerder van de NMBS.

Omstreeks 7 uur werd het spoor weer vrijgegeven. “Technici hebben de bomen intussen weggehaald en de bovenleiding gecontroleerd. Om 07.00 uur konden de treinen weer rijden”, aldus Crols. Reizigers moeten woensdagochtend wel nog rekening houden met vertragingen alvorens het treinverkeer op dat traject weer volledig genormaliseerd is.

Verder is vooral het treinverkeer in Wallonië verstoord: in Anseremme (even ten zuiden van Namen), in Jemappe (deelgemeente van Bergen), Bomal (nabij Durbuy), Obaix-Buzet (nabij Nijvel), en Welkenraedt (net ten noorden van Eupen) zorgden takken op het spoor voor vertragingen.

Wegvliegende daken in Limburg

De meeste materiële schade viel te noteren in Limburg: zo waaide in Zonhoven een buurtkerststal weg. Maar vooral het zuiden van Limburg kreeg het zwaar te verduren: daar waaiden verschillende daken van huizen weg. Zo kwam ook een plat dak in de Nieuwe straat in Riemst naar beneden en belandde op twee wagens.

(Lees verder onder de beelden.)

Video: tp

In Riemst kwam een plat dak naar beneden Foto: tp

Foto: tp

In de Eikenstraat in Meeuwen waaiden enkele bomen om, die op een rijdende personenwagen vielen. De bestuurder raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd, de brandweer maakt de rijweg vrij.

Foto: rdr

In Tongeren bleef de stormschade beperkt tot enkele omgewaaide bomen. De Hasseltsesteenweg werd een tijdlang afgesloten voor alle verkeer, nadat in de omgeving van de Zavelberg een volwassen boom op de rijweg was terechtgekomen.

Foto: dr

In de Reistraat in Lanaken werden door de storm twee bomen ontworteld, waarvan één op het dak van de buren viel.

Foto: tp

En ook in Waltwilder, deelgemeente van Bilzen, was er sprake van enkele omgevallen bomen.

Foto: tp

Op de E314 van Lummen naar Genk was de doorgang tot 6 uur moeilijk door een omgevallen boom ter hoogte van Genk-Centrum. Op de E313 van Hasselt naar Luik bemoeilijkte een omgevallen boom de doorgang op de afrit 29 naar Hasselt Oost, omstreeks 6 uur was de weg ook daar vrijgemaakt. En in Tessenderlo was de rechterrijstrook van de E313 van Ranst naar Lummen versperd door grote takken.

Gaslek in Vlaams-Brabant

In het Vlaams-Brabantse Drogenbos kwam omstreeks 6 uur een omgewaaide boom terecht op een gascabine en veroorzaakte zo een gaslek. De gascabine ligt evenwel vrij afgelegen en de wind waaide uit een gunstige richting, zodat er geen gevaar was voor de omgeving. De brandweer had de situatie snel onder controle, van een evacuatie was dan ook geen sprake. Gasdistributiemaatschappij Eandis kwam snel ter plaatse om het lek te herstellen.

In Tervuren viel een omgewaaide boom op een woning, waardoor twee kamers beschadigd raakten. In Overijse waaide dan weer het dak van een garage, dat uit golfplaten bestond, weg. In het oosten van de provincie was er vooral veel schade in Walshoutem bij Landen.

Op Brussels Airport in Zaventem blijkt het stormweer echter geen hinder of schade te hebben veroorzaakt.

15 interventies in Antwerpen

De provincie Antwerpen bleef grotendeels gespaard. De Antwerpse brandweer moest zo’n vijftien interventies doen, gerelateerd aan de storm. Aan de Meirbrug in het centrum van Antwerpen moest de brandweer uitrukken voor een losgekomen zeil dat over de weg aan het wapperen was.

Tot nu hadden we zo'n 15 interventies ivm de #storm. Nog tot vanmiddag blijft het onstuimig weer. Gebruik ons e-formulier om stormschade of wateroverlast te melden. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 3 januari 2018

Bij de Mechelse brandweer liepen een tiental meldingen van stormschade binnen. Het ging dan voornamelijk om enkele omgewaaide bomen, afgeknakte takken en omheiningen van bouwwerven die weggewaaid waren. In Heist-op-den-Berg liep een dak van een woning schade op door de wind.

#update:

KMI houdt code oranje aan tot 11u. deze voormiddag. Parken, stadstuinen en hfd.begraafplaats worden dus pas opengesteld vanaf 11u. — pzMechelenWillebroek (@PolitieMeWi) 3 januari 2018

Elders in het land

De brandweer van Waver in Waals-Brabant moest een tiental keren uitrukken voor omgewaaide bomen die het verkeer bemoeilijkten. In een paar gevallen richtten de bomen ook schade aan woningen aan. In Ottignies beschadigde een omgevallen boom een geparkeerde auto, en in Rixensart viel een boom op een woning en richtte veel schade aan. In Walhain ging een deel van een dak vliegen.

Ook in Court-Saint-Etienne, Chaumont-Gistou en Mont-Saint-Guibert veroorzaakten omgewaaide bomen verkeershinder. In Noduwez bij Orp-Jauche stortte een deel van een muur in een nieuwbouwwoning in. Ook in Kasteelbrakel viel een boom op een woning, zo werd vernomen bij de brandweer van Tubeke.

In het oosten van de provincie Henegouwen moest de brandweer een zestigtal keren uitrukken voor de gevolgen van het stormweer. Er werden vooral kabels losgerukt en bomen ontworteld. In Ransart bij Charleroi viel een boom op een wagen maar niemand raakte gewond. In Fleurus vloog ook een deel van een dak weg.

In het westen van de provincie, in de streek Waals Picardië, leidde de storm tot een 50-tal interventies van brandweerkorpsen. Daar druppelden de noodoproepen sinds 3 uur woensdagochtend binnen: er waren problemen in Doornik, Moeskroen, Ath, Beloeil, Lessines, Frasnes en Antoing, maar niemand raakte gewond.

In de regio rond Verviers in de provincie Luik vonden zo’n 22 interventies van de brandweer plaats. Ook in de Amblève-vallei waren er 19 interventies van de hulpdiensten. Ook hier ging het vooral om losgerukte kabels, bomen die door rukwinden geveld werden en (stukken van) daken die gingen vliegen. In Wasseiges bij Borgworm was er brand in een woning.

In de provincie Namen moest de brandweer uitrukken voor bomen die het verkeer hinderden op de E411 en op de N4. In de regio van Dinant waren er niet minder dan 200 oproepen tussen 5 en 8.30 uur.

Waarschuwingen

Het KMI geeft op sommige plaatsen nog code oranje voor wind tot vanavond 20 uur. “Woensdagochtend gaat het stevig waaien. In het binnenland neemt de windkracht toe naar windkracht 6 tot 7, aan zee verwachten we windkracht 7 of 8. ’s Ochtends kunnen de rukwinden oplopen tussen 90 en 120 km/u. Er kunnen felle buien met onweer waarbij nog zwaardere windstoten niet uitgesloten zijn. Plaatselijk kan schade of hinder verwacht worden. Op zee verwachten we storm (windkracht 9) tot zware storm (windkracht 10) uit zuidwest tot west.”

Voor regen geldt code geel tot 20 uur. “De volgende 24 uur verwachten we 10 tot 20 mm neerslag en in Wallonië plaatselijk tot 30 à 40 mm. Gezien de bodem op veel plaatsen verzadigd is en er al pré-alarmpeilen bereikt worden, kan dit plaatselijk problemen veroorzaken. Ook het verkeer kan hinder ondervinden.”

Van 13 tot 19 uur geldt er code oranje voor stormtij. “Woensdagnamiddag rond 14 uur verwachten we langs de kust een hoge hoogwaterstand: in Oostende wordt een hoogtij van 5,65 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing) voorspeld. Er wordt afgeraden op dat moment zich op staketsels te begeven. Langs de getijgevoelige delen van de Schelde worden ook hoge waterstanden verwacht en: in Antwerpen wordt 7 tot 7,20 meter TAW voorspeld en wordt aangeraden de kaaien te vermijden.”

Tot donderdagavond verwachten de meteorologen in het zuiden plaatselijk tot 20-40 mm regen. Gezien de bodem op veel plaatsen verzadigd is en er al pre-alarmpeilen bereikt worden, kan dit plaatselijk problemen veroorzaken.

(Lees verder onder de tabel.)

Foto: KMI

Parken gesloten

Op verschillende plaatsen zijn vandaag nog parken, staketsels en attracties gesloten wegens de storm. Dat is onder meer in Antwerpen en Brussel het geval.

“De stedelijke parken en groendomeinen werden in de loop van dinsdagavond 2 januari preventief gesloten omwille van de voorspelde slechte weersomstandigheden en de sterke rukwinden”, aldus de Antwerpse stadsdiensten. “De kans op afbrekende takken is te groot zodat de veiligheid van de parkbezoekers niet gegarandeerd is. Daarmee gaat een toegangsverbod van kracht voor parkbezoekers, sportclubs en concessiehouders. De veiligheidsmaatregelen blijven van kracht tot het einde van het zware weer. Dit zal waarschijnlijk aanhouden tot donderdagmorgen.”

De parken van het Brusselse Gewest werden dinsdagnacht eveneens om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek, en blijven dat woensdag de hele dag. Dat heeft Leefmilieu Brussel aangekondigd. De heropening is gepland voor donderdagochtend, na een inspectie van eventuele schade en opruiming. Uit voorzorg “is het aangeraden veiligheidshalve niet in de parken en groene ruimten te wandelen” of er met de auto door te rijden, zegt schepen Khalid Zian in een mededeling.

In Antwerpen gaan ook de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien in de loop van woensdagvoormiddag dicht. “Daardoor blijven tal van kramen en attracties van ‘Winter in Antwerpen’ gesloten”, laten de stadsdiensten weten.

Als reactie op de aankomende storm besliste het ministerie van Binnenlandse Zaken om vanaf 20 uur het noodnummer 1722 te activeren, voor wie de brandweer nodig heeft bij wateroverlast en/of stormschade. Als je brandweerzone over een e-loket of rechtstreeks telefoonnummer beschikt, kan je daar ook terecht. Het gewone noodnummer 112 blijft op die manier voorbehouden voor (potentieel) levensbedreigende situaties.

