Veertienjarigen op ‘snuffelstage’ in bedrijven

Vanaf volgend schooljaar kunnen veertienjarigen die willen leren in de klas én op de werkvloer, een week stage lopen bij een bedrijf. Met dergelijke 'snuffelstages' hopen ministers van Onderwijs Hilde Crevits en van Werk Philippe Muyters de drempel naar technologische beroepen te verlagen, schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen woensdag.

Het initiatief is gericht op jongeren die aan 'duaal leren' willen doen, waarbij leerlingen op school en op de werkvloer leren. Het is een volwaardig systeem binnen het voltijds (tso, bso en buso) en deeltijds onderwijs voor leerlingen vanaf vijftien jaar. Een proefproject loopt momenteel in 21 studierichtingen, volgend jaar volgt een uitbreiding naar meer dan 50 studierichtingen, vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren ten volle uitgerold.

Om de leerlingen er op voorhand van te laten proeven, mogen ze vanaf volgend schooljaar al op hun 14de een week meedraaien in een bedrijf. Scholen kunnen de stages aanbieden aan alle jongeren die interesse hebben in een 'duale studierichting', zoals onderhoudsmechanica, lassen, kinderbegeleider, of brood en banket. Zo komen ze al in aanraking met het bedrijf of de organisatie en krijgen ze een beter beeld van wat duaal leren inhoudt, zeggen ministers Crevits en Muyters. Door de verkennende stage kunnen jongeren hun studiekeuze versterken en zo ook effectief ervaren wat 'leren op de werkvloer' is.

"Dit heeft een drempelverlagend effect voor technologische beroepen", zegt Crevits. "Het zorgt er zo voor dat kiezen voor duaal leren meer dan ooit een bewuste en onderbouwde keuze wordt." Volgens Muyters kan een snuffelstage jongeren die aarzelen om de stap naar 'leren op de werkvloer' te zetten, "helpen om hun verwachtingen te toetsen aan de realiteit of om de laatste twijfel weg te nemen". Zo kunnen die jongeren echt zelf beleven hoeveel aantrekkingskracht een onderneming heeft, besluit Muyters.