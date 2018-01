Afghaanse asielzoeker doodgestoken in opvangcentrum in Duitsland

In Duitsland is dinsdag een Afghaan doodgestoken in een opvangcentrum voor asielzoekers in Hattersheim, nabij Frankfurt. Dat meldde de politie. De 39-jarige man werd met meerdere steekwonden aangetroffen en kon niet meer gereanimeerd worden door de hulpdiensten.

Een 26-jarige Syriër die ook in het opvangcentrum verbleef, is opgepakt in verband met het overlijden. Hij moet woensdag voor de rechter verschijnen.

Heute Abend war der #Hubschrauber über #Hattersheimim im Einsatz, Grund war die Suche nach einem flüchtigen Mann, dem ein Gewaltdelikt vorgeworfen wird. #Anhalter mitzunehmen. Der Einsatz #Hubschrauber konnte mittlerweile beendet werden. Ermittlungen dauern noch an*PvD pic.twitter.com/Rffh1lIAXK — Polizei Westhessen (@Polizei_WH) 2 januari 2018