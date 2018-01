Slimme hond heeft geen speelkameraadje nodig en draagt slee zelf tot boven aan de berg

Een Australische herder uit de Verenigde Staten is een ware ster op sociale media. Secret, een 3-jarige hond, geeft alle andere viervoeters lik op stuk door zelf voor haar plezier te zorgen. Wil ze van een berg afglijden met een slee? Dan draagt Secret die toch gewoon zelf tot boven.

Baasje Mary maakte van Secret een ster op Instagram door een volledige pagina aan haar hond te wijden. Momenteel heeft de Australische herder al meer dan 285.000 volgers en dat aantal lijkt niet te stagneren, want vorige week postte Mary een video van Secret die alle harten deed smelten. De hond bracht zelf haar slee tot boven aan de berg en gleed er dan met heel veel plezier van. “Dit is een van haar favoriete activiteiten, ik denk dat ze zeker 50 keer die berg is afgegleden!”, schreef ze er nog bij.