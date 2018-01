Dokter (43) zakt in elkaar voor ogen van patiënt en sterft na shift van 18 uur

Een 43-jarige dokter uit het Noord-Chinese Shanxi is afgelopen zaterdag overleden na een onafgebroken shift van 18 uur. Dokter Zhao Bianxiang zou volgens Chinese media vrijdag voor de ogen van haar patiënten ingestort zijn. Haar ouders konden haar nog een laatste bezoek brengen, maar een dag later overleed de vrouw toch.

Dokter Zhao werkte op de afdeling longaandoeningen van het regionale ziekenhuis van het Yuci-districti, waar ze afgelopen donderdag om 6 uur ’s avonds aan haar shift begon. Achttien uur onafgebroken werken later stortte ze op haar afdeling in elkaar, net nadat ze een patiënt had behandeld. De hartslag van de vrouw zou plots sterk gedaald zijn, waardoor ze op de grond viel. Haar collega’s brachten haar meteen naar de dienst intensieve zorgen.

Daar brachten haar ouders haar nog een laatste bezoek. Op beelden is te zien hoe het oudere koppel in de nacht van donderdag op vrijdag in tranen afscheid neemt van hun dochter.

Dokter speasialis penyakit pernafasan Zhao Bianxiang, 43, dinyatakan meninggal setelah jatuh pada 29 Desember 2017 silam. https://t.co/wMH2ih1yDV — Bangkaposdotcom (@bangkapos) 3 januari 2018

Experts uit de provinciehoofdstad Taiyuan werden erbij geroepen, maar brachten geen soelaas. Twintig uur later, op vrijdagochtend, overleed de vrouw aan subarachnoïde hersenbloeding, een niet vaak voorkomend type hersenbloeding veroorzaakt door bloedingen op het oppervlak van het brein.

Workaholic

Volgens een collega moet de afdeling van dokter Zhao “tijdens de winter altijd het grootste aantal patiënten verwerken. Vaak kunnen dokters niet tijdig stoppen omdat er te veel werk is. En dokter Zhao was al erg moe, maar ze was een workaholic. Of ze nu aan het werken was of niet, als iemand haar om hulp vroeg, weigerde ze nooit.”

China ging Japan onlangs voorbij als het land met het meeste aantal overlijdens als gevolg van te veel werken. Volgens rapporten zouden jaarlijks bijna 600.000 Chinezen om het leven komen door “uitputting’. Zo stierven tussen januari en juli 2017 13 dokters door extreem lange werkuren.