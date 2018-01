Machinist ziet hoe vader met zijn zoontje (4) zelfmoord pleegt: “Dat krijg je niet van het netvlies”

Trein in Zwolle.

Zaterdagavond sprong een 46-jarige man uit het Nederlandse Zoetemeer voor een trein. Dat deed hij niet alleen, hij droeg zijn zoontje van 4 jaar in de armen tijdens de wanhoopsdaad. De machinist zag het allemaal gebeuren. “Dat krijg je niet van het netvlies.”

Zaterdagavond kreeg de politie rond 21.30 uur een melding van een mogelijke zelfdoding op het spoor, vlakbij het Landal bungalowpark ‘De Hellendoornse Berg’. Niet veel later kwam ook een oproep binnen over een vermissing: de vader was diezelfde avond met zijn zoontje de duisternis van het vakantiepark ingetrokken. De link tussen de twee oproepen werd snel duidelijk.

Te laat om te remmen

Het dodelijk ongeval gebeurde op het spoor tussen Zwolle, de hoofdstad van de Nederlandse provincie Overijssel, en de gemeente Wierden. “Het was tegen halftien, de verlichting van de trein was ontstoken,” zegt Hanneke Ruiter van de vervoersmaatschappij van de trein Keolis. “De machinist zag hoe de man verderop op het spoor stond met zijn kind.” Maar het gezinsdrama kon niet meer vermeden worden, het was te laat om nog te remmen.

Na de botsing moet de machinist de trein stilzetten en de plek van het ongeval inspecteren, dat is het protocol. Maar dat moet een drama geweest zijn voor de man. “Dat krijg je niet meer van het netvlies,” beaamt Ruiter. De man zal hulp aangeboden krijgen van een ervaren team dat machinisten begeleidt na dergelijk persoonsongeval. Er zullen ook gesprekken met een psychiater volgen.

Thuisblijven

Treinbestuurders die getuige zijn van een wanhoopsdaad of -poging mogen thuisblijven als ze het werken niet aan kunnen. Of de machinist uit Zwolle snel weer aan het werk zal gaan, is nog niet bekend. Volgens Ruiter waren er verder weinig mensen direct getuige van het drama vlakbij het vakantiepark.

De burgemeester Charlie Aptroot reageerde via Twitter.

Heel verdrietig: Zoetermeerse man sprong gisteren met zoontje 4 jr voor de trein, beide overleden. Diep triest voor beide en de nabestaanden — Ch. Aptroot (@AptrootC) 31 december 2017

Zit je met vragen? De zelfmoordlijn kan je gratis bereiken op 1813 of via www.zelfmoord1813.be