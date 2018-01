De lugubere reden waarom gasten het ‘Niet storen’-bordje niet meer mogen gebruiken in Disney-hotels

In sommige hotels in het pretpark Disney World kunnen gasten niet langer gebruikmaken van het ‘Do Not Disturb’-bordje om hotelpersoneel uit hun kamer te houden. Een beslissing die genomen werd na de schietpartij in Las Vegas van afgelopen oktober.

Vier hotels die deel uitmaken van het Disney World-pretpark in de Amerikaanse staat Florida maken niet langer gebruik van bordjes met het opschrift ‘Do Not Disturb’ (‘Niet storen’), en mogelijk volgen binnenkort nog meer hotels van het bedrijf.

Ter vervanging komen nu bordjes met daarop ‘Room Occupied’ (‘Kamer bezet’). Het verschil tussen beide opschriften: kuis- of onderhoudspersoneel mag kamers met het nieuwe opschrift wel betreden. Gasten krijgen ook te horen dat hotelpersoneel hun kamer dagelijks zal betreden. Enkel wie daar mondeling bezwaar tegen maakt, kan anders afspreken met het personeel.

Schietpartij in Las Vegas

Het nieuwe beleid lijkt een gevolg te zijn van de schietpartij van afgelopen oktober in Las Vegas, waarbij 59 doden vielen en 500 mensen gewond raakten. Toen schoot Stephen Paddock op een mensenmassa concertgangers vanuit een kamer op de 32ste verdieping van het Mandalay Bay-hotel. De man had toen in de dagen voor de schietpartij duizenden kogels en meerdere vuurwapens naar zijn hotelkamer gebracht. Hij kon het hotelpersoneel toen dagenlang uit zijn kamer houden door gebruik te maken van het ‘Do Not Disturb’-bordje.

Meerdere hotels in Las Vegas hebben om die reden al soortgelijke beslissingen genomen als Disney World.